DEBAKL! Novak odmah ispao u Monte Karlu,ne liči na sebe!

Prvi meč poslije mjesec i po dana nije prošao nimalo dobro po najboljeg tenisera svijeta.

Izvor: Profimedia

Znali su svi, pa i Novak Đoković, da će biti teško po povratku na teren nakon mjesec i po dana pauze, ali teško da je iko očekivao da odmah vidimo senzaciju u Monte Karlu.

Najbolji teniser svijeta ispao je već u drugom kolu turnira u Kneževini, pošto ga je sasvim zasluženo sa turnira izbacio Alehandro Davidović Fokina - 1:2!

Španac je savladao Đokovića 6:3, 6:7, 6:1 i fenomenalnom partijom odigrao meč karijere. Nikada do sada nije pobijedio nekog svjetskog broja jedan, a kako je igrao na šljaci Monaka, to je i zaslužio.

Đoković je od starta meča djelovao sporo, stegnuto i donosio je odluke koje je Fokina odlično čitao tokom najvećeg dijela susreta. Prvo nije bekhend funkcionisao, a onda je i forhend u kasnijoj fazi meča počeo da pravi probleme kada je bekhend proradio.

Za to vrijeme, Davidovič Fokina je poput ratnika stizao svaku lopticu, imao kreativna rješenja za osvajanje vinera, a čak se i pet-šest puta bacao na šljaku u želji da stigne do loptice. Jeste ga to u par navrata i povrijedilo, igrao je izgrebane ruku i poderanih koljena, ali ništa mu nije predstavljalo prepreku.

Kada je Đoković uspio da se probudi u drugom setu i napravi preokreta, a onda u dramatičnom taj-brejku ipak tas na vagi prevali na svoju stranu, Španac se nije dao.

Pred treći set, obojica igrača su otišla u svlačionicu na kraću pauzu, a iz nje su izašli kao drugačiji igrači. Đoković, potpuno prazan i bez energije da još jednom "zapne"; Davidovič Fokina oran i inspirisan da ipak dovrši započeto.

U tome je na kraju i uspio, poslavši Đokovića kući, imajući u vidu da najboljeg tenisera svijeta naredne sedmice očekuje učešće na ATP turniru u Beogradu...