Novak Đoković potvrdio da će nastupati u Banjaluci: Radujem se dolasku!

15 : 47 Novakovo obraćanje je gotovo Pročitajte pregledom "Razvoja događaja" najvažnije Novakove poruke odlasku u Ameriku

odnosu sa Rafom Nadalom

prijemu u Australiji

kraju karijere

15 : 03 "Nemam nikakav dodatni odgovor na to" Novaka su novinari iz inostranstva pitali i da li se plaši da bi mogao da propusti i US open krajem leta u Njujorku, kao i da li brine da bi to moglo da se negativno odrazi na njegov tenis. "Prošle godine promenio sam Indijan Vels, Majami i sve turnire oko US Opena i US Open. Već se događalo i nadam se da se neće opet dogoditi. Moja pozicija je ostala ista i ne mogu da uradim ništa povodom toga, ali nadam se da će ishod biti pozitivan. Moj tenis u Australiji pokazao je da to ne utiče na moju igru. US Open je još daleko, šest meseci je daleko. Nadam se da ću biti tamo. Ne mogu da vam nikakav dalji odgovor o tome. To je jedan od najvećih turnira u našem sportu, tamo sam primio najlepšu podršku tokom finala 2021. koje sam nažalost izgubio od Medvedeva, povezao sam se sa ljudima i voleo bih da se vratim".

14 : 59 Evo šta je Nole rekao o Banjaluci "Ja planiram da igram Banjaluku i veoma se radujem dolasku tamo. Ako je sve u redu, da kucnemo u glavu i ako sam zdrav ja dolazim. Zaista se mnogo radujem jer sam samo jednom imao priliku da igram u Banjaluci daleke 2009. godine kad sam sa Troickim igrao egzibicioni meč. Drago mi je da smo dobili podršku grada da se ove godine turnir održi tamo. Ovo je poslednja godina iznajmljivanja licence, jer mi nismo vlasnici licence tako da se ova licenca vraća vlasniku u Rumuniju sledeće godine. Tako da smo odlučili da ovoga put to bude u Banjaluci. Nadam se da će radovi biti završeni na vreme, znam da su u jeku i u toku i da nije lako postići sve. Verujem u naš narod tamo i u organizaciju i verujem da će sve biti u redu i da ćemo imati sjajan turnir. Što se tiče imena, to je u rukama organizacije i oni komuniciraju sa menadžerima igrača. Ima naravno nekih značajnih imena koje bi voleli da ugostimo, ali se nadam pre svega da ću ja i svi naši teniseri moći da igraju tamo, kao i svi teniseri iz regiona, iz Hrvatske", objasnio je Novak. Podsetimo, taj turnir na programu je od 17. do 23. aprila. Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

14 : 56 "Znam da budem prgav prema ljudima iz tima" "Znam da budem prgav prema ljudima iz tima i da im ne bude lako kraj mene, jer od njih zahtevam maksimum, kao i od sebe. I pošto tako pristupam treninzima, onda mi je lakše na turnirima, jer sam potpuno spreman. To je prepoznatljivo i slično legendarnim sportistima iz drugih sportova. Pomenuo bih Kobija Brajanta, koji je postao poznat po tom 'Mamba mentalitetu'. To je blaga pozitivna opsesija sportom i svim stvarima koje spadaju pod bavljenje profesionalnim sportom, multidiscplinaran pristup i verujem u taj pristup jer me je doveo do ove faze karijere i rezultata i ka tome idemo. Sa tim idem dalje i koračam ka novim dostignutića. Ne znam dokle ću dogurati, nemam pritisak" Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

14 : 52 "Taj broj NE POSTOJI!" "Ne postoji broj koji bi udovoljio moju glad za grend slem trofejima", rekao je Novak i nasmejao sve.



"Nemam krajnji broj, ni granicu u smislu do koje godine ću igrati profesionalni tenis, iako po automatizmu ljudi počinju nakon 30. godine da postavljaju pitanja u svim sportovima, pogotovo u tenisu. Ja i Federer i Nadal sretali smo se sa tim pitanjima često, ima puno predviđanja i nagađanja, a sigurno je da je ta glad još prisutna. To bih pre okarakterisao da je strast prema sportu i da je velika želja za takmičenje i nadmetanje. Volim ovaj sport, volim da igram sa sinom, decom, bilo kim. Igram tenis rekreativno i nemam odbojnost prema sportu jer uzima tako veliki deo mog života. Ali sa druge strane, profesionalno pričano imam veliku želju da se dokazujem, da ostvarujem istorijske rezultate. Neki kažu da je to arogantno, ali ne vidim da je to tako, mislim da komuniciram ono što osećam. Svako ko je u toj poziciji, to želi. Kako to komunicira, to je sve individualno" Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

14 : 50 "Već je bolje nego prošle godine" "Već je drugačije nego prošle godine, igrao sam u Australiji, osvojio sam, čak i da ne budem u Americi biću u odličnoj formi, a ako ne budem išao biću spreman za šljaku, koja od svih podloga zahteva najviše pripreme i psihičke i one na terenu, zahtevna je, nepredvidljiva... On (Nadal) je igrač koji je beležio najbolje rezultate u istoriji na toj podlozi, od njega se uvek očekuje da dogura najdalje. Ja nisam bio loš, takođe, a potrudiću se da od početka krenem dobro na šljaci. Prošlih godina nisam beležio dobre rezultate u Monte Karlu, u Beogradu sam dizao formu, ovde sam uhvatio polet i krila i prošle godine za Rolan Garos. To ću opet tražiti u Banjaluci. Duga je sezona na šljaci, zahtevna, krajnji cilj je Rolan Garos. Videćemo, znam da ću igrati Monte Karlo i Banjaluku" Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

14 : 46 Novak pomenuo Nadala, svi aplaudirali! Kada bi Novak voleo da se sretne sa Nadalom? "Rolan Garos, finale. Mislim da bismo se složili i on i ja danas, da nam neko garantuje da ćemo igrati finale, mislim da bismo se složili. On je definitivno moj najveći rival, ne samo zbog količine mečeva koje smo odigrali, to je rivalstvo koje broji najviše mečeva u istoriji bilo kog rivalstva. Sa druge strane, i generacijski smo blizu, odrasli smo na neki način zajedno kroz juniorske turnire. On je sa druge strane ranije počeo da beleži rezultate i uz Federera je igrač koji je na mene najviše uticao. Početkom karijere sam više gubio od njega nego što sam dobijao, kao i sa Federerom naravno i oni su mi bili u fokusu i enigma kako da ih pobeđujem. Period od 2008. do 2011. bio je period gde jesam bio u Top 3 na svetu, ali nisam osvajao grend slemove i nisam probijao tu zadnju prepreku, gde su bili njih dvojica. Zahvalan sam na tim rivalstvima, pogotovo sa Nadalom i dok smo aktivni teniseri nemamo priliku i ne dozvoljavamo sebi da se bavimo veličinom i značajem našeg rivalstva i iz naše perspektive a i za sport u celini. Kad završimo karijeru nadam se da ćemo imati priliku malo da razgovaramo. Videćemo da li će doći do još mečeva. Uveren sam da hoće. Možda već sada na šljaci. On i dalje igra vrhunski tenis kad je zdrav i spreman i u vrhu je. On i ja se kao dekice staramo da ovi omladinci ne uzimaju grend slem titule" Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

14 : 42 Novak potvrdio da stiže u Banjaluku "Ako budem zdrav, dolazim u Banjaluku", poručio je Novak Đoković upitan da li će igrati na ovogodišnjem "Serbia Openu" koji će biti odigran u tom gradu.

14 : 40 Novak o Australiji: "Bilo je situacija koje nisu prijatne" "Australija je mesto mojih najboljih rezultata kada su u pitanju grend slemovi. Iako sam prošle godine bio kratko i napustio je kako sam napustio, voleo sam da se vratim. Da je bilo izazovnije nego u prošlosti kada je u pitanju pritisak van terena - da, apsolutno, to sam osećao pogotovo u prvih nekoliko nedelja, dok se nisam prilagodio na sredinu, dok se i pripadnici medija nisu navikli da sam tu već neko vreme. Jeste bilo i situacija u toku turnira koje nisu bile prijatne da se nosim sa njima, ali to je sastavni deo mog puta, životnog i ovogodišnjeg na Australijan openu i tim više je pobeda slađa, ispunjeniji sam tim ponosom, uzimajući u obzir da sam prolazio kroz te stvari na terenu i van njega" Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

14 : 37 Da li će ići u Ameriku? "Proces je u toku, to je sve što znam. Te stvari su van moje kontrole, voleo bih da igram, dobio sam podršku direktora turnira u Indijan Velsu i Majamiju, oni žele, ja želim i nadam se da će treća strana dati pozitivan odgovor", rekao je Novak, aludirajući na svoju molbu vlastima u SAD da dobije izuzeće i uđe u zemlju iako je nevakcinisan. Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

14 : 36 Da li je Broj 1 prioritet? "Nemam prvo mesto kao apsolutni prioritet. Težim da budem Broj 1, ali već nekoliko godina to gledam kao posledicu dobrih rezultata na najvećim mogućim turnirima, grend slemovima. Prioritet je da ostanem zdrav i u što boljoj formi, u skladu sa svakim mojim segmentom na terenu i van njega. Znam kada sam usklađen i uravnotežen da mogu da osvojim bilo koji turnir na bilo kojoj podlozi. To mi je najveći prioritet" Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

14 : 34 Novak se oglasio i o Americi! "Povreda je sanirana, bližim se nivou od 100 odsto, stvari izgledaju veoma dobro i timski smo doneli odluku da idem u Dubai. Putujem sutra i potrudiću se da doguram što dalje. Na svakom turniru su ambicije najviše. Što se tiče planova posle toga - ne znam, zavisi od situacije sa Amerikom. I dalje čekam odgovor, voleo bih, spremam se i za turneju tamo ali videćemo kako će da se odvijaju stvari u naredne dve nedelje" Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

14 : 32 Ko je misteriozni Španac? Mnoge je interesovalo ko je Španac koji trenira sa Novakom Đokovićem? Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

14 : 31 Novakova prva poruka! "Drago mi je što sam stigao rekord Štefi Graf. Sve sam podredio ovom sportu i imam puno sreće da imam veliki tim ljudi oko sebe, ne samo profesionalni, već i porodicu, familiju, koji su mi čitavog života dali bezrezervnu podršku i omogućili mi da danas stojim pred vama sa rekordima i dostignućima. To govorim da bih podsetio sebe odakle sam krenuo i kako je ovo putovanje moralo da se sprovede i doživi! U ovoj fazi moje karijere osećam da moram još više napora i svega da uložim na terenu i van njega da bih održao korak sa mladim igračima" "Smena generacija je nešto novo i očekivano. Hvala i predstavnicima te nove generacije - Zverevu, Beretiniju... Uvek sam se trudio da sa poštovanjem govorim o svojim kolegama i hvala svima što prepoznaju moja dostignuća i uspehe, svi koji se bave profesionalnim tenisom znaju šta je potrebno". Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

14 : 18 Dok čekamo Novaka... Vidi opis Novak Đoković potvrdio da će nastupati u Banjaluci: Radujem se dolasku! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 9 9 / 9 AD

14 : 05 Ovako se Nole sprema na svom terenu Pogledajte 00:16 TRENING I KONFERENCIJA ZA MEDIJE NOVAKA ĐOKOVIĆA Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

13 : 59 Svi čekaju da počne obraćanje Vidi opis Novak Đoković potvrdio da će nastupati u Banjaluci: Radujem se dolasku! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 11 / 11

13 : 49 U toku je Novakov trening Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

13 : 39 Da li će odgovoriti na kritike? Novak je tokom Australijan opena i posle tog turnira ponovo kritikovan da je "lažirao" povredu i slično, a na to je do danas ćutao. Da li će progovoriti i o toj temi? Izvor: Eurosport/Screenshot

13 : 35 Da li će Novak ići u Ameriku? Đoković je podneo zahtev za izuzeće od pravila o obaveznoj vakcinaciji inostranih državljana koji dolaze u SAD, da bi na osnovu toga mogao ovog proleća da nastupa na tamošnjim turnirima. Da li će danas saopštiti konačnu odluku? Izvor: Mondo/Goran Sivački