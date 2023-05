UŽIVO NOVAK KAO BRZI VOZ NA ROLAN GAROSU: Ne prašta ni teniserima "na ić", igra odlično!

13 : 01

Nadala nema, a to znači...

"Nadal i ja smo slična generacija i ceo život sam svoju karijeru proveo sa njim na turnirima, tu su i Federer i Marej. Mislim da je Mekinro pričao o tome, kada je Borg odlučio da se povuče, da je deo njega isto otišao sa Borgom. I stvarno je ta rečenica koju je on rekao ponovo mi se pojavila i urezala mi se kada sam čuo da se Nadal povlači. Neću da lažem da nisam pomislio i ja o povlačenju i kako bi to izgledalo, ali još imam benzina u sebi. Videćemo koliko će to trajati, nemam nikakav datum i dosta zavisi i od fizičkog stanja. Ono na šta sam se osvrnuo kada sam rekao da stvari nisu iste, mislio sam na to kako mi telo reagovalo", kazao je Novak Đoković.

