Novak pobijedio, pa odmah došao pred novinare: Neki misle da znaju sve...

19 : 29 "MORA ALKARAZ JOŠ DA VESLA..." "Karlos je sada igrač koji privlači puno pažnje definitivno, Rafa i Rodžer, oni ne mogu da se porede i to rivalstvo i ako može da se nazove rivalstvom sa Alkarazom. Mnogo treba da vesla da bi došao do tih visina da ga poredim sa njima. Na dobrom je putu, igra fantastično, njegov tim je koncentrisan, usresređen, daje rezultate. Polufinale je grend slema, sa kim god da igram, igra se do poslednje kapi znoja i snage i krvi, šta god je potrebno da se pokuša na još jedan korak dalje, da se borim za trofej, ne znam koliko ću još takvih prilika imati. Ovo smatram velikom prilikom, svaki put kada sam u ovakvim situacijama"

19 : 27 ALKARAZ ILI CICIPAS? "Da kažem nešto o obojici, igrao sam sa Cicipasom nekoliko puta i polufinale i finale, tog finala se najradije sećam od 0:2 do titule na Rolan Garosu, znam da je neko ko voli da igra na šljaci, osvajao je Monte Karlo, igrao finale Rima, ima kontinuitet. Znaš da će uvek manje-više biti na visokom nivou, izuzetan servis, odlično se kreće, agresivan forhend, napada svaku kraću loptu, jednoručni bekhend mu je slabiji udarac, radi na tome, napreduje i sa te strane igra sa dosta spina, gleda da sebi da mogućnost za forhend. Sve u svemu jedan od najboljih godinama. "Alkaraz je broj jedan na svetu, zreo za svoje godine, bodri se, pozitivan je i to je pozitivno videti, svaka mu čast i njemu i timu na svemu što su postigli. On je definitivno igrač kog ovde treba pobediti, glavni je favorit, igra sjajno. Polufinale grend slema je nešto veliko, nema iskustva u tim završnim fazama. Koliko iskustvo može da mi pomogne, ne znam. Videćemo, možda neće biti presudan faktor, ali ću biti spreman na borbu, možda će biti najduži meč na turniru."

19 : 24 "LOŠE SAM IGRAO..." Promena igre posle dva i po sata.



"U idealnom scenariju odlično se osećaš svaki gem, set, nemaš problema, to je nemoguće, jer je to život. Zavisi od različitih faktora, okolnosti van terena i na terenu. Svašta može da se desi, ja sam loše počeo, loše sam se kretao, grešio, nisam bio svoj do kraja drugog seta, tada sam imao prilike za brejk, pa smo ušli u tja-brejk. Osetio sam da se taj nivo tenisa približava i da je pitanje momenta i da je to došlo u pravom trenutku da prelomim i to se i desilo. Od tog trenutka sam manje grešaka pravio, bolje se kretao. Više vršio pritisak na obe strane, on je bio bolji tada. Možda sam i malo ranije mogao da završim meč u četvrtom setu, osvojio osam poena zaredom. Ljudi stalno nešto očekuju da dominiraš ceo život, nemoguće je to. Ljudi koji nisu igrali tenis i ne bave se sportom, to ne razumeju, puno ima spekulacija, svako zna najbolje, a ustvari, da znaju najbolje bili bi tu gde si ti. Moram da napomenem da ima mnogo dobrih igrača, koliko je ovo naporno i zahtevno i možda deluje rutinski, sve je samo ne rutinski. Milioni sati treninga i fizičkog i psihološkog da bi bio u poziciji da igraš polufinale grend slema, za neke je to vrhunac karijere. Ja sam toliko puta bio tu i ne sme da se uzima zdravo za gotovo, znam da mogu više."

19 : 21 SVE SE PROMENILO Da li se sve promenilo posle taj-brejka? "Da, on nije dobio nijedan poen, malo je pao, ja sam to iskoristio, odmah napravio brejk i takve stvari se dešavaju. Kada voite, kao što je on vodio u prva dva seta, onda sam ja odigrao savršenih nekoliko minuta tenisa. Energija na terenu se promenila, ja sam se malo više opustio, bolje sam udarao lopticu, imao sam više samopozdanja, on se povukao i to se dešava. Posebno na mečeve koji se igraju na pet setova, sve se menja."S

19 : 19 O TAJ-BREJKOVIMA Mnogo grešaka, pa se onda sve promenilo u taj-brejku. "Tamo je format drugačiji, svaki poen je važan i svaki poen može da odluči u kom smeru će taj-brejk ići. To je neka vrsta mentaliteta, fokusiran sam samo na sledeći poen. Moram da razmišljam samo o onome što želim da radim, u zavisnosti od rivala naravno. Odigrao sam savršeno, 7:0, svaki poen je bio savršeno izgrađen. Poneka deluje, ponekad ne. Imam dobar skor u taj-brejkovima. Moji protivnici to znaju, znam i ja, mentalno mi to pomaže. Kada dođe do taj-brejka, znam da imam tu prednost"

19 : 18 O ALKARAZU Dobio je pitanje o mogućem duelu sa Alkarazom u polufinalu. "Karlos se sjajno ponaša i na terenu i van terena, igra odlično, podseća me na jednog igrača iz njegove zemlje. Zaslužuje uspeh, naporno radi, kompletan je igrač već, iako je mlad, ima 20 godina. Igrali smo samo jednom u Madridu, dobio je sa 7:6 u trećem setu i od tada nismo igrali. Nismo se susreli do sada ove godine, ako dođe do tog duela, znam da mnogi žele da ga vide i bio bi to najveći izazov na turniru. Ako hoćeš da budeš najbolji, moraš da pobediš najbolje. Naravno, on ima meč sa Cicipasom, ne smemo da pokažemo nepoštovanje prema Stefanosu koji je fantastičan igrač, igrao je finale ovde.

19 : 16 "BIĆU SPREMNIJI" "Do ovog meča nisam izgubio set, igrao sam dominantno. Očekuje se da u završnici turnira, da imaš velike izazove i igrače koji su kvalitetni, koji mogu da uzmu set ili dva i to se i dogodilo. Gledam na to kao na pozitivnu stvar, napraviću analizu sa timom i biću spremniji za sledeći meč, jer moram bolje da počnem naredni meč."

19 : 15 "SAMOKRITIČAN SAM, ALI..." "Morate da budete najbolji tog dana, sve je išlo kako treba i onda je deo mene ostao u svlačionici izgleda. Karen je igrao odlično, ja sam mnogo grešio i to se dešava. Dobra stvar na grend slemu je to da i ako izgubiš dva seta, imaš šansu da pobediš. Nije prvi set u kom sam uspeo da napravim preokret. Ovakve pobede služe kao dobra stvar za dodatno samopouzdanje i mentalno i fizički. Dobro je kada dobiješ meč, a gubiš i slabije igraš. U završnici igraš sa najboljima. Imam dva dana za odmor, da se odmorim, povratim energiju i da onda u petak dam sve na terenu. Da, samokritičan sam, ali sam srećan zbog rezultata, polufinale grend slema, ovde želim da budem. Nadam se da ću pobediti."

19 : 13 "NAJGORA DVA SETA" "Osvajanje ili gubitak drugog seta bila bi velika razlika. Dva različita meča u jednom. Prva dva seta, verovatno najgora koja sam odigrao na turniru i onda treći i četvrti su bili bolji. Odigrao sam savršen taj-brejk, to mi je dalo dodatno samopouzdanje, odigrao sam odlično četvrti set, pa sam malo sebi zakomplikovao život tada kada sam pretrpeo brejk. Smirio sam se i završio meč"