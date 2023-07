BESPLATNA TENISKA LEKCIJA NAJBOLJEG TENISERA SVIH VREMENA: Protiv ovakvog Novaka niko ne može da igra!

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković završio je posao baš kako je trebalo - brzo i efikasno.

Novak Đoković je čekao da se dva meča ženskog singla završe na Centralnom terenu kako bi on kročio na najveću svjetsku pozornicu, a zatim rešio da se tamo ne zadržava mnogo. Ne želi u ranoj fazi turnira da igra mnogo tenisa, pa je Australijanca Džordana Tompsona "počistio" u tri seta i uz samo dva napravljena brejka - 6:3, 7:6, 7:5!

Bilo je uzbudljivo, kvalitetno i izuzetno zanimljivo, ali i rutinski! Mora se to istaći već na samom početku, Tompson nije djelovao kao teniser koji će danas ugroziti Đokovića, koji je od početka držao sve pod kontrolom. U prvom setu je brejk napravio tačno na vrijeme, u drugom pokazao ko najbolje u istoriji igra taj-brejkove, a u trećem iskoristio jedini trenutak nepažnje iskusnog Tompsona.

Bilo je to dovoljno za plasman u naredno kolo, koje će igrati u petak. Na tom meču će Đoković biti apsolutni favorit, iako se još ne zna ko mu je rival. Argentinac Ečeveri i Švajcarac Vavrinka pomjereni su za sutra, pa ćemo tek tada saznati koji od njih dvojice ide da odmjeri snage sa čovjekom kojeg mnogo poštuju. Ečeveri dane u profesionalnom tenisu računa u odnosu na to koliko je daleko od Đokovića na listi, a Vavrinka ističe da je Novak najbolji ikad, iako je i njegov zemljak Federer u konkurenciji. Dobro, možda više nije, ali njegovi navijači to ne priznaju.