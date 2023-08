UŽIVO: NOVAK ĐOKOVIĆ - KARLOS ALKARAZ! Nije kraj, Nole brejknuo Španca!

Pri Alkarazovom vođstvu 4:3, Novak će još jednom pokušati da ga "brejkne" i da zakuva u drugom setu. Ipak i nažalost, u ovim trenucima on ne izgleda kao da ima dovoljno energije da potpuno zakuva.

Alkaraz je osvojio prvi set rezultatom 7:5. U poslednjem gemu, Đoković je poveo 30:15, ali je doslovno ostao bez daha. Španac je podigao svoje navjiače i posle sata igre došao na set do pobede.

Đoković je poveo 5:4 i to je jedino važno u ovom trenutku! Nervozna faza meča za srpskog tenisera posle izgubljenog brejka, ali je i pored prekida igre uspeo da nađe fokus i da dođe na gem od osvajanja seta.

Špancu na momente pada koncentracija i greškama je omogućio Novaku da povede 3:2. Đoković je igrao siguran tenis i to je za sada bilo dovoljno, mada će morati malo više da preuzme inicijativu u nastavku meča

Iznenađujuće zvuči to da je Alkaraz svaki meč na ovom turniru pobedio u tri seta. U drugom kolu tako je savladao Australijanca Džejsona Tompsona, u trećem Amerikanca Tomija Pola, u četvrtfinalu Australijanca Marka Pursela (posle preokreta), u polufinalu takođe Hurkača posle preokreta... Kako će biti večeras?

Novak Đoković i Karlos Alkaraz do sada su odigrali tri međusobna meča i skor je 2:1 za Španca. Ovo su bili njihovi dosadašnji mečevi:

22 : 09

Duel Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza trebalo bi da počne u 22.30 časova prema vremenu u Srbiji, odnosno u 16.30 prema vremenu u Ohaju. To je ujedno i najraniji početak Novakovog meča na ovogodišnjem turniru, na kojem je uglavnom igrao skoro do ponoći prema američkoj satnici. Do sada je igrao mečeve od 19 časova (1 sat u Srbiji) i kasnije, pa će možda biti potrebna i adaptacija. U svakom slučaju, sigurno će biti spreman.