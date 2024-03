Angelina ostala na skok od medalje! Ništa od odličja na Svjetskom prvenstvu - sad čekamo Pariz!

Angelina Topić nije uspela da osvoji medalju na Svetskom prvenstvu u dvorani. Na takmičenju u Glazgovu preskočila je 192 centimetra, a zatim rušila letvicu na 195 i 197 centimetara. To je bilo dovoljno tek za petu poziciju u finalu, a nadamo se da će na Olimpijskim igrama u Parizu biti i medalja za najtalentovaniju srpsku atletičarku!

Ukrajinka Jaroslava Mahučik jedina je preskočila lestvicu na 197 centimetara iz prvog pokušaja, a sve ostale takmičarke imaju još po dva pokušaja da to učine i praktično se domognu medalje jednim uspešnim skokom!

Prvi pokušaj angeline Topić na 195 centimetara, što bi bio njen dvoranski rekord, nije uspešan. Pre srpske atletičarke skakala je Nemica Kristina Honsel i nije imala problema, uspela je da preskoči ovu visinu. Nadamo se da će u nekom od kasnijih pokušaja to uspeti da uradi i Angelina.

Angelina Topić je iz prvog pokušaja preskočila 184 centimetra, a to su uradile još četiri atletičarke. Od deset takmičarki u finalu dve su odlučile da ne skaču na ovoj visini jer im je prenisko, dok su tri oborile lestvicu u prvom pokušaju. videćemo da li se za njih takmičenje završava ili će uspeti da poprave utisak.

Bez većih problema, srpska takmičarka angelina Topić preskočila je prvu postavljenu visinu - 184 centimetra. To je bilo i očekivano, nadamo se da ćemo videti kako Angelina preskače i deset centimetara više lestvice.

20 :35



Angelinini rezultati!

Talentovana Angelina Topić ima rekorde od 197 centimetara na otvorenom, odnosno 194 centimetra u zatvorenom.

U dosadašnjem toku karijere najznačajnija medalja joj je bronza sa Evropskog prvenstva u Minhenu 2023. godine. Takođe, bronzu je osvojila i u Dijamantskoj ligi prošle sezone, a svojevremeno i na Svetskom prvenstvu za juniore, do 20 godina. Na Evropskim prvenstvima za takmičare do 18 godina 2022. godine i do 20 godina 2023. godine Angelina Topić je bila zlatna.

Ne treba zaboraviti da ćerka Dragutina i Biljane Topić i dalje ima 18 godina, a tako će biti sve do kraja jula. Od nje ćemo tek videti najbolje rezultate u karijeri!