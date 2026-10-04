Novak Đoković srušio Sašu Zvereva za 32:0: Ko smije da kaže da je zreo za penziju!

Novak Đoković je pobijedio Sašu Zvereva i prošao u polufinale turnira u Pekingu - 4:6, 6:4, 6:4. Čeka ga Danil Medvedev.

Novak Đoković srušio je Sašu Zvereva i prošao u polufinale turnira u Pekingu - 4:6, 6:4, 6:4. Nevjerovatan preokret najvećeg svih vremena. Bio je otpisan, igrao protiv drugog na svijetu, čovjeka koji se bori za prvo mjesto na ATP listi. I pored svega toga je pokazao zašto je toliko dugo tu gdje jeste, čak i ako nije pri vrhu na ATP listi. Upisao je 32. uzastopnu pobjedu na ovom turniru.

Izgubio je prvi set, Saša jeste bio bolji u tom dijelu meča i izgledalo je da će ići ka pobjedi. Ali, nije Đoković slučajno osvojio 101 turnir u karijeri. Servirao je fantastično u drugom setu, sve bolje "čitao" servise rivala, prvo je u devetom gemu spasio brejk loptu, pa je u narednom napravio brejk i izjednačio u setovima (6:4).

U trećem setu je ponovo Zverev bio taj koji je prvi došao do brejk šanse, Đoković se izvukao iz neprijatne situacije u trećem gemu. Dok ga prvi servis nije služio. A, kada je pritisak bio najveći i kada je servirao za opstanak u meču Saša je poveo sa 30:0 i onda se suočio sa dvije meč lopte. Prvu je spasio, drugu nije. Đoković je počeo da slavi!