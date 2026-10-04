Novak Đoković srušio Sašu Zvereva za 32:0: Ko smije da kaže da je zreo za penziju!

Novak Đoković je pobijedio Sašu Zvereva i prošao u polufinale turnira u Pekingu - 4:6, 6:4, 6:4. Čeka ga Danil Medvedev.
Novak Đoković srušio je Sašu Zvereva i prošao u polufinale turnira u Pekingu - 4:6, 6:4, 6:4. Nevjerovatan preokret najvećeg svih vremena. Bio je otpisan, igrao protiv drugog na svijetu, čovjeka koji se bori za prvo mjesto na ATP listi. I pored svega toga je pokazao zašto je toliko dugo tu gdje jeste, čak i ako nije pri vrhu na ATP listi. Upisao je 32. uzastopnu pobjedu na ovom turniru.
Izgubio je prvi set, Saša jeste bio bolji u tom dijelu meča i izgledalo je da će ići ka pobjedi. Ali, nije Đoković slučajno osvojio 101 turnir u karijeri. Servirao je fantastično u drugom setu, sve bolje "čitao" servise rivala, prvo je u devetom gemu spasio brejk loptu, pa je u narednom napravio brejk i izjednačio u setovima (6:4).
U trećem setu je ponovo Zverev bio taj koji je prvi došao do brejk šanse, Đoković se izvukao iz neprijatne situacije u trećem gemu. Dok ga prvi servis nije služio. A, kada je pritisak bio najveći i kada je servirao za opstanak u meču Saša je poveo sa 30:0 i onda se suočio sa dvije meč lopte. Prvu je spasio, drugu nije. Đoković je počeo da slavi!
4:6 - Đoković je pobijedio
Novak Đoković je srušio Sašu Zvereva i prošao u polufinale Pekinga - 4:6, 6:4, 6:4.
5:4 - Đoković crta po terenu
Novak Đoković pleše po terenu, crta po terenu, nevjerovatno kakve linije "skida" - 5:4. Perfekcija Đokovića.
4:4 - Ne predaje se Zverev
Zverev nastavlja sa odličnim servisima, nije mogao Novak ništa u tom gemu - 4:4.
4:3 - As za gemIzvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia
Savršen kraj gema za Đokovića, as udarac za vođstvo - 4:3. Njegov četvrti as od početka meča. Zanimljivo je da nije imao nijedan as u drugom setu koji je osvojio.
3:3 - Opet je neriješeno
Mučio je Novaka forhend u ovom gemu, nije ga slušao, ali je i pored toga imao na 30:15 dobru šansu da priprijeti. Nema brejk lopti i dalje - 3:3.
3:2 - Đoković čuva prednost
Veoma dobro je Đoković odservirao u ovom gemu, čuva vođstvo u trećem setu - 3:2.
2:2 - Zverev ekspresno do gema
Siguran servis gem za Zvereva. Novaku nije dao ni šansu za brejk - 2:2.
2:1 - Đoković se izvukao
Nije Novaka služio servis u ovom gemu, mučio se sa prvim servisom, suočavao se sa brejk loptom koju je Zverev imao u svojim rukama. Ali, Đoković je pokazao zašto je šampion, uzeo je gem - 2:1.
1:1 - Brz gem za Sašu
Uzvraća Saša istom mjerom, brz gem za Zvereva u trećem setu - 1:1.
1:0 - Siguran gem za Đokovića
Fantastično Novak servira i uzima prvi gem u trećem setu - 1:0.
4:6 - Brejk Novaka u pravom trenutku, izjednačenje - 1:1
Đoković je iskoristio prvu brejk šansu i izjednačio u setovima. Urlik na kraju za 4:6.
¡NOVAK DJOKOVIC GANÓ EL SEGUNDO SET POR 6-4!¡HAY PARTIDO! https://t.co/vrdisqHK6x— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1)October 4, 2026
5:4 - Đoković spasao brejk loptu
Đoković je uspio da se izvuče iz teške situacije, spasio je brejk loptu i ostao u prednosti - 5:4.
4:4 - Biće drame
Uzima Zverev gem na svoj servis, nema još uvijek brejkova u setu - 4:4.
4:3 - Đoković se obratio timu
Đoković se obratio svom timu poslije osvojenog servis gema. Uzeo je gem, ali je nezadovoljan određenim detaljima - 4:3.
3:3 - Nema brejk lopti
Ne daje ni Zverev šansu Novaku, siguran je na svom servisu - 3:3.
3:2 - Čuva Novak prednost
Čuva Đoković prednost u drugom setu, odlično servira - 3:2.
2:2 - Uzvraća Zverev
Još jedan siguran servis gem, obojica sjajno serviraju - 2:2.
2:1 - Novak siguranIzvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia
Đoković uzvraća istom mjerom i brzo uzima svoj servis gem.
1:1 - Brz gem za Zvereva
Eksprenso Saša uzima svoj prvi servis gem u drugom setu - 1:1.
1:0 - Prvo vođstvo za Novaka i nemoguć poen
Đoković je osvojio nemoguć poen. Ni sam ne zna kako. Samo je postavio reket, refleksno vratio lopticu i onda uspio da uzme poen, pa i gem. Prvi put vodi u meču - 1:0.
4:6 Novak propustio dvije brejk lopte
Zverev je odličnim servisima izvukao 15:40 i sa potom stigao do vođstva od 1:0 u setovima - 4:6.
4:5 - Đoković spasio set loptu
Đoković je uspio da spasi set loptu i da ostane u prvom setu - 4:5. Dakle, sada mora da napravi brejk ili će Saša da osvoji set.
3:5 - Saša na korak do seta
Zverev je na gem do osvajanja prvog seta - 3:5.
3:4 - Siguran gem za Đokovića
Đoković uzima gem na svoj servis, uzima još jedan gem na svoj servis, jedina kriza bila mu je u prvom gemu u kom je pretrpio brejk - 3:4.
2:4 - Ne da se Zverev
Đoković prijeti, ali nikako ne uspijeva da dođe do brejk šanse. Gem za Zvereva - 2:4.
2:3 - Đoković uzima novi gem
Đoković uzima još jedan gem na svoj servis - 2:3.
1:3 - Novak zaprijetio, ali ništa od brejka
Fantastično je Novak riternirao, došao do 15:30 na servis gemu Zvereva, ali ne i do brejk šanse. Saša je rizikovao, drugi servis je išao skoro 200 na sat, što pokazuje koliko riskira. Ali, isplatilo mu se - 1:3.
1:2 - Prvi gem za Novaka
Izgleda da ga je svađa "probudila", konačno je Đoković uzeo gem u meču.
0:2 - Zverev siguran
Novak nije uspio da dođe do brejk lopte. Zverev vodi sa 2:0.
Đoković se svađao sa sudijom
Đoković je osvojio treći poen u gemu Zvereva, poveo sa 30:15, ali je Saša tada tražio video provjeru. Tvrdi da ga je nešto omelo prilikom servisa. Sudija Nuri je pogledao snimak i rekao da je Nijemac u pravu i da poen treba da se ponovi. Srbin je izgubio živce.
"Stani, stani. To nema ama baš nikakvog smisla. Saslušaj me. Znači odservirao je, odigrao naredni udarac i tek onda tražio video provjeru. Kako to ima smisla? Zar pravila ne kažu da prekidaš poen odmah, čim vidiš da postoji ometanje", govorio je Novak sudiji Nuriju.
Zverev je prišao mreži da se izvini, da objasni da nije znao da može da traži "čelendž" za to, dok je sudija Nuri objašnjavao da ima pravo da traži provjeru za to.
Odmah brejk!
Srbin je prvi servis gem odmah prepustio protivniku. Đoković je napravio dvije duple servis greške - 0:1.
Novak je u prvom servis gemu imao i manju raspravu sa Miljanom Amanovićem. Loše se namjestio u trećem poenu, izgubio ga, Zverev je imao prednost 30:15 i tada se okrenuo ka svojoj loži.
"Tražim ti rješenje, ti mi kažeš nemaš rješenje. Bravo. Nemaš rješenje", ironično je rekao Đoković.
Igrači su na terenu
Igrači su izašli na teren i meč uskoro počinje.
Đoković vodi u međusobnom skoru
Biće ovo jubilarni 15. okršaj Đokovića i Zvereva. Novak je dobio devet mečeva.
Medvedev čeka pobjednika
Danil Medvedev odradio je posao, savladao Franciska Serundola - 7:6 (7:4), 6:3. Upravo će Rus sada na miru moći da gleda meč Novaka i Saše i da čeka rivala u polufinalu.
Medvedev Masterclass ⭐ The No. 3 seed beats Cerundolo 7-6 6-3 to become just the 2nd man to reach four consecutive Beijing semi-finals (Djokovic 2012-15)!#ChinaOpen https://t.co/pCXcozWba0— Tennis TV (@TennisTV)October 4, 2026
Zašto Siner navija za Đokovića?
Janik Siner navija za Novaka Đokovića u ovom meču. Zašto? Zato što Saša Zverev može da mu preotme prvo mjesto ako osvoji turnire u Pekingu i Šangaju...
Đoković protiv Zvereva
Novak Đoković igra protiv Saše Zvereva u četvrtfinalu turnira u Pekingu i traži 32. uzastopnu pobjedu na ovom takmičenju.
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