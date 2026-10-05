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Đoković - Medvedev, uživo: Rus oduzeo servis Novaku 0
novak djokovic danil medvedev uzivo prenos livestream peking
novak djokovic danil medvedev uzivo prenos livestream peking
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Đoković - Medvedev, uživo: Rus oduzeo servis Novaku

Novak Đoković igra protiv Danila Medvedeva u polufinalu turnira u Pekingu.

Novak Đoković ima savršen skor u Pekingu, 32:0 i želi da nastavi u tom ritmu. Da bi prošao u sedmo finale na ovom turniru moraće da savlada Danila Medvedeva u polufinalu. Biće to njihov 16. međusobni okršaj, a srpski as je 10 puta do sada slavio.

Dešavanja sa meča pratite na MONDU.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
13:57

Novak se tresao

U pauzi između petog i šestog gema je Novak sjeo na stolicu i vidjelo se da ima veliki problem. Ruke su mu se tresle na stolici.

13:56

2:3 - Brejk Medvedeva

Đoković je spasio tri, ali ne i četvrtu brejk loptu. Medvedev mu je oduzeo servis - 2:3. Novak se žali svom timu, pokazuje na oči, djelovalo je kao da im kaže da ne vidi dobro.

13:49

2:2 - Đoković se žalio svom timu

Bilo je 30:30, ali je Medvedev osvoijo gem za 2:2. Novak se žalio svojoj loži, ima probleme sa disanjem.

13:40

2:1 - Novak mnogo sigurniji

Za razliku od prvog gema gde se suočavao sa tri brejk lopte, ovog puta je Đoković bio mnogo sigurniji na servisu - 2:1.

13:40

1:1 - Gem za Rusa

Medvedev je manje-više rutinski uzeo svoj prvi servis gem na meču - 1:1.

13:39

1:0 - Đoković spasio tri brejk lopte

Već u prvom gemu se Novak suočio sa tri brejk lopte, uspio je da nađe rješenje i da se izvuče iz te situacije. Imao je i malo sreće - 1:0.

13:15

Igrači su na terenu

Đoković i Medvedev su izašli na teren.

13:15

Meč uskoro počinje

Duel Đokovića i Medvedeva bi uskoro trebalo da počne.

12:42

Hurkač predao meč

Hubert Hurkač je predao meč Aleksu de Minoru sredinom drugog seta zbog povrede. Poljak nije u stanju da nastavi meč. To znači da Australijanac čeka ishod meča Đokovića i Medvedeva.

12:42

Novak hoće da nastavi savršen niz

Đoković u Pekingu ima savršen niz, upisao je 32 pobjede zaredom i pokušaće to da nastavi i protiv Medvedeva.

12:42

Čeka se drugo polufinale

Meč Đokovića i Medvedeva bi trebalo da počne u 13 časova, ali će to zavisiti i od meča između Aleksa de Minora i Huberta Hurkača. Tamo je Australijanac dobio prvi set i ako dobije i drugi, meč Srbina i Rusa će početi na vrijeme, ali ako ode u treći izvjesno je da će meč kasniti.

12:41

Novak protiv Medvedeva za sedmo finale

Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia

  Đoković je šest puta igrao na turniru u Pekingu i podigao isto toliko pehara. Za sedmo finale igraće protiv Danila Medvedeva i meč bi trebalo da počne oko 13 časova po našem vremenu.

12:40

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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