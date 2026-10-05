Đoković - Medvedev, uživo: Rus oduzeo servis Novaku

13 : 57 Novak se tresao U pauzi između petog i šestog gema je Novak sjeo na stolicu i vidjelo se da ima veliki problem. Ruke su mu se tresle na stolici.

13 : 56 2:3 - Brejk Medvedeva Đoković je spasio tri, ali ne i četvrtu brejk loptu. Medvedev mu je oduzeo servis - 2:3. Novak se žali svom timu, pokazuje na oči, djelovalo je kao da im kaže da ne vidi dobro.

13 : 49 2:2 - Đoković se žalio svom timu Bilo je 30:30, ali je Medvedev osvoijo gem za 2:2. Novak se žalio svojoj loži, ima probleme sa disanjem.

13 : 40 2:1 - Novak mnogo sigurniji Za razliku od prvog gema gde se suočavao sa tri brejk lopte, ovog puta je Đoković bio mnogo sigurniji na servisu - 2:1.

13 : 40 1:1 - Gem za Rusa Medvedev je manje-više rutinski uzeo svoj prvi servis gem na meču - 1:1.

13 : 39 1:0 - Đoković spasio tri brejk lopte Već u prvom gemu se Novak suočio sa tri brejk lopte, uspio je da nađe rješenje i da se izvuče iz te situacije. Imao je i malo sreće - 1:0.

13 : 15 Igrači su na terenu Đoković i Medvedev su izašli na teren. Mo umpireNovak elected. To serve.Idemo! https://t.co/yszbskPhlI — C Kristjánsdóttir ● (@CristinaNcl)October 5, 2026

13 : 15 Meč uskoro počinje Duel Đokovića i Medvedeva bi uskoro trebalo da počne.

12 : 42 Hurkač predao meč Hubert Hurkač je predao meč Aleksu de Minoru sredinom drugog seta zbog povrede. Poljak nije u stanju da nastavi meč. To znači da Australijanac čeka ishod meča Đokovića i Medvedeva.

12 : 42 Novak hoće da nastavi savršen niz Đoković u Pekingu ima savršen niz, upisao je 32 pobjede zaredom i pokušaće to da nastavi i protiv Medvedeva.

12 : 42 Čeka se drugo polufinale Meč Đokovića i Medvedeva bi trebalo da počne u 13 časova, ali će to zavisiti i od meča između Aleksa de Minora i Huberta Hurkača. Tamo je Australijanac dobio prvi set i ako dobije i drugi, meč Srbina i Rusa će početi na vrijeme, ali ako ode u treći izvjesno je da će meč kasniti.

12 : 41 Novak protiv Medvedeva za sedmo finale Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Đoković je šest puta igrao na turniru u Pekingu i podigao isto toliko pehara. Za sedmo finale igraće protiv Danila Medvedeva i meč bi trebalo da počne oko 13 časova po našem vremenu.