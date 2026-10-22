Belgijanac prekinuo pobjedničku seriju Damira Džumhura!

Damir Džumhur poražen u osmini finala turnira u Briselu.

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Najbolji bh. teniser Damir Džumhur poražen je u osmini finala turnira u Briselu.

Njega je pobijedio domaći teniser Zizu Bergs rezultatom 6:2, 6:4.

Odmah na startu, već u prvom gemu Belgijanac je napravio brejk, a nakon što je napravio još jedan za 5:2, potvrdio ga je svojim servis gemom za 6:2 i vođstvo 1:0 u setovima.

Samo jedan brejk viđen je u drugom setu, a i njega je napravio Belgijanac. Poveo je Bergs 4:3, a onda tu prednost sačuvao do kraja za konačnih 6:4 i trijumf.

Bergs je tako prekinuo pobjedničku seriju Džumhura od šest vezanih pobjeda, od kojih je pet ostvario na čelendžeru u Italiji gdje je na kraju stigao do titule.