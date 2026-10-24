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Italijan prekinuo teniski meč: "Zovite supervizora, hitno mi treba telefon"

Italijan prekinuo teniski meč: "Zovite supervizora, hitno mi treba telefon"

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Lorenco Muzeti je usred meča u Lionu tražio pomoć supervizora i dozvolu da koristi telefon zbog doping kontrole.

Lorenco Muzeti prekinuo meč da se javi doping kontrolorima Izvor: Minas Panagiotakis / Getty images / Profimedia

Svašta smo viđali na teniskim terenima, ali ovako nešto se dogodilo prvi put. Mnogi su ostali u šoku kada je Lorenco Muzeti usred meča protiv Luke van Eša u Lionu zahtevao da se pojavi supervizor na terenu. Zašto? Da bi dobio dozvolu da koristi telefon.

Da podsjetimo, upotreba telefona na mečevima je strogo zabranjena u tenisu. Posebnu dozvolu za to ima Saša Zverev koji ima dijabetes. Muzeti je molio sudiju, pa je tražio supervizora i sve to zbog doping testa. Igrači su u obavezi da prijave lokaciju na kojoj se nalaze kada se ljudi zaduženi za testiranje unaprijed najave. Očigledno je da je prijavio drugu lokaciju, vjerovatno svoj smještaj u Lionu.

Pošto je meč trajao 3 sata i 33 minuta, što niko nije očekivao, pa ni sam Italijan, morao je da moli za pomoć. Da bi se javio kontrolorima i objasnio situaciju, sve kako bi izbjegao eventualne kazne, opomene i slično. To samo još jednom govori u prilog tome koliko su pravila suluda i koliko je besmisleno da igrač mora o takvim stvarima da razmišlja usred meča, da ljudi iz antidoping agencije ne mogu sami prosto da vide da je neko na terenu...

Samo je Sineru sve dozvoljeno

Kada su i po društvenim mrežama počeli da pišu o neobičnoj situaciji u kojoj se našao Muzeti, navijači su se odmah sjetili Janika Sinera. Tenisera koji je dva puta pao na doping testu i uprkos svemu tome je imao dogovorenu suspenziju od samo tri mjeseca i u tom periodu nije propustio nijedan grend slem.

Primjera radi, Marketa Vondrušova je dobila četvorogodišnju zabranu jer je propustila tri testa, nije čak bila ni pozitivna na njima. Nešto slično se dogodilo i Mikalu Imeru iz Švedske... Tako su navijači napisali da je samo Sineru sve dozvoljeno.

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Lorenco Muzeti Tenis

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