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Novak oborio Federerov rekord: Usred Bazela ga poslao u istoriju

Novak oborio Federerov rekord: Usred Bazela ga poslao u istoriju

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Novak Đoković je usred Bazela, rodnog grada Rodžera Federera, uspio da obori jedan od poslednjih rekorda Švajcarca.

Đoković u Bazelu oborio rekord Rodžera Federera Izvor: EPA/GEORGIOS KEFALAS

Novak Đoković je u Bazelu oborio jedan od posljednjih rekorda koji drži Rodžer Federer. Trijumf nad Ugom Umberom 4:6, 6:3, 6:4 bio je njegov 20. ove sezone.

Ovo je stoga 21. sezona Novaka Đokovića sa 20 ili više pobjeda na ATP turu. Do sada je bio izjednačen sa Rodžerom Federerom sa po 20 takvih sezona. Rafael Nadal ima 19 sezona sa 20+ pobjeda kao i Džimi Konors, Andre Agasi 18, a po 16 imaju Fernando Verdasko, Ivan Lendl i Džon Mekinro.

A sada novi izazov za Novaka

Razlog zbog koga je Novak u Bazelu je da bi skupio dovoljno poena kako bi nastupio na Završnom mastersu na kraju sezone. Sa ovom pobjedom se malo približio tom cilju i za sada drži deseto mjesto na ATP listi. Treba do kraja sezone da prestigne makar jednog, ako ne i dvojicu rivala kako bi došao do dovoljno bodova.

Sada ga čeka duel sa Janom Lenardom Štrufom u četvrtak, a ako tu pobijedi sljedeći rival će mu biti Portugalac Nuno Boržes koji je rutinski već prošao u treće kolo. 

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Tagovi

Novak Đoković Rodžer Federer

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