Sve je puklo zbog Mirke Federer: Izvrijeđala Stena Vavrinku, Rodžer je samo ćutao dok se nisu ugasile kamere

Mirka Federer pokvarila je dugogodišnje prijateljstvo supruga sa Stenom Vavrinkom.

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Švajcarski teniser Sten Vavrinka stavio je tačku na blistavu karijeru, a mnogi se pitaju zašto na oproštaju nije bilo njegovog velikog prijatelja i nekadašnjeg reprezentativnog saigrača Rodžera Federera. Nije tajna da je njihov odnos "zahladnio" poslije incidenta koji se dogodio na Završnom turniru u Londonu 2014. godine.

Federer i Vavrinka su igrali jako tenzično polufinale, da bi Sten ušao u verbalni okršaj sa Rodžerovom suprugom Mirkom. Ona mu je konstantno dobacivala tokom meča, a u jednom momentu ga je nazvala "plačljivkom".

"Da li ste čuli šta je upravo rekla", rekao je Vavrinka sudiji i nastavio:

"Učinila je isto to na Vimbldonu. Svaki put kada sam na njenoj strani terena, ona viče prije nego što serviram. To je nepodnošljivo", rekao je tada Švajcarac.

One of the most funniest times watching Wawrinka was when he having an argument with Roger Federers wife, Mirka mid match! It was from here in that i became a fan of his, I loved his passion and fact he wasn't ever intimidated by anyone or anything. https://t.co/YQn3Vbp9BA — Pavvy G (@pavyg)October 27, 2026

Šta je rekao Vavrinka?

Sukob se nastavio i van terena, ali između Stena i Rodžera. Nekako su uspjeli da smire strasti, a prema riječima Vavrinke, srećom nije bilo kamera u hodnicima...

"Sigurno je da je bilo veoma, veoma napeto odmah nakon polufinala. Bilo je veoma, veoma usijano, veoma, veoma komplikovano - sa obje strane. Srećom pa tada u hodnicima i svlačionicama nije bilo kamera. Ali, opet, u nekom trenutku - kada vas obuzmu emocije zbog stvari koje se nisu nužno desile vašom krivicom - morate znati kako da se malo distancirate", rekao je Vavrinka prije nekoliko godina i nastavio:

Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

"Ne treba zaboraviti sve ono kroz šta smo zajedno prošli, treba pustiti da prođe noć, pa i naredni dan, ne viđati se, a onda jednostavno sjesti i razgovarati o tome. Morali smo da imamo na umu da nas čeka osvajanje Dejvis kupa. Nisam htio da dozvolim da jedna mala rasprava, koja je zbog emocija prerasla u veliku, ugrozi ovu pobjedu", rekao je tada trostruki grend slem šampion.

Podsjetimo, Vavrinka i Federer su zajedno osvojili zlato u dublu na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine, kao i istorijsku titulu u Dejvis kupu 2014. godine.