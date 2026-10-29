Đoković - Štruf, uživo: Novak spasio dvije brejk lopte u Bazelu

19 : 50 Novak osvojio najduži gem, sad je 4:3 Novak je dosad izgledao kao bolji igrač, ali je Štruf uspio da dođe do brejk lopte. Ipak, Novak je na drugom servisu bio dobar i izjednačio na 40:40, uslijedio je dobar servis Novaka, ali je forhend Štrufa bio roliko jak i precizan, da je Nijemac imao drugu brejk loptu. Novak je uspio da je spasi - ponovo zahvaljujući servisu. I u nastavku se igralo uz dobre i loše poteze obojice igrača, na kraju servis je bio taj koji je spasio Novaka! Ovaj gem se igrao osam minuta.

19 : 47 Igra se gem za gem (3:3) Novak nije bio blizu da dođe do brejka i to je ono što je trenutno problem. Nijemac servira dobro i to je ono što mu pomaže.

19 : 41 Novak vodi 3:2! Novak je još jednom poslao kratku dijagonalu koju Štruf nije mogao da stigne, ali je u redenom poenu udarac uzvratio samo do mreže. Novak je nastavio dobro da sevira, u poslednjem poenu je izašao na mrežu i rizik se isplatio!

19 : 41 Štruf izjednačio, sad je 2:2 As ostaje zaštitni znak Štrufa, nanizao ih je četiri u dosadašnjem toku meča. Dva u prvom i dva u ovom servis gemu!

19 : 41 2:1 za Novaka u prvom setu! Novak je poveo, a osim jedne greške koju je imao kad je rival stigao na 30:15, sve ostalo je bilo perfektno i pod kontrolom Srbina.

19 : 41 Neriješeno u Bazelu, Štruf sačuvao servis (1:1) Štruf je dobro otvorio gem, ali je potom Novak dobio naredna dva poena, što zbog dobre igre, što zbog grešaka Nijemca. Uspio je Štruf da dođe do asa za 30:30, a onda i povede 40:30 - ponovo as servisom, a potom je i potvrdio servis.

19 : 40 1:0 za Novaka! Već prvi poen je bio sjajan, ne samo dobar forhend, već je poen završio udarcem u donji lijevi ugao, tako da Štruf nije imao nikakvu šansu da stigne do loptice. Potom je vezao tri asa!

19 : 09 Fric je pobijedio, čekamo Novaka! Tejlor Fric je pobijedio Denisa Šapovalova sa 6:4, 6:3 i poslije sat vremena i 18 minuta obezbijedio je plasman u četvrtfinale turnira u Bazelu.