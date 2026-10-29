Đoković - Štruf, uživo: Novak spasio dvije brejk lopte u Bazelu

Novak Đoković igra u osmini finala turnira u Bazelu.
Novak Đoković igra na turniru u Bazelu, kako bi prikupio bodove za Završni masters u Torinu. U osmini finala rival će mu biti Nijemac Jan-Lenard Štruf.
Dešavanja sa meča pratite iz minuta u minut...
Novak osvojio najduži gem, sad je 4:3
Novak je dosad izgledao kao bolji igrač, ali je Štruf uspio da dođe do brejk lopte. Ipak, Novak je na drugom servisu bio dobar i izjednačio na 40:40, uslijedio je dobar servis Novaka, ali je forhend Štrufa bio roliko jak i precizan, da je Nijemac imao drugu brejk loptu. Novak je uspio da je spasi - ponovo zahvaljujući servisu. I u nastavku se igralo uz dobre i loše poteze obojice igrača, na kraju servis je bio taj koji je spasio Novaka! Ovaj gem se igrao osam minuta.
Igra se gem za gem (3:3)
Novak nije bio blizu da dođe do brejka i to je ono što je trenutno problem. Nijemac servira dobro i to je ono što mu pomaže.
Novak vodi 3:2!
Novak je još jednom poslao kratku dijagonalu koju Štruf nije mogao da stigne, ali je u redenom poenu udarac uzvratio samo do mreže. Novak je nastavio dobro da sevira, u poslednjem poenu je izašao na mrežu i rizik se isplatio!
Štruf izjednačio, sad je 2:2
As ostaje zaštitni znak Štrufa, nanizao ih je četiri u dosadašnjem toku meča. Dva u prvom i dva u ovom servis gemu!
2:1 za Novaka u prvom setu!
Novak je poveo, a osim jedne greške koju je imao kad je rival stigao na 30:15, sve ostalo je bilo perfektno i pod kontrolom Srbina.
Neriješeno u Bazelu, Štruf sačuvao servis (1:1)
Štruf je dobro otvorio gem, ali je potom Novak dobio naredna dva poena, što zbog dobre igre, što zbog grešaka Nijemca. Uspio je Štruf da dođe do asa za 30:30, a onda i povede 40:30 - ponovo as servisom, a potom je i potvrdio servis.
1:0 za Novaka!
Već prvi poen je bio sjajan, ne samo dobar forhend, već je poen završio udarcem u donji lijevi ugao, tako da Štruf nije imao nikakvu šansu da stigne do loptice. Potom je vezao tri asa!
Fric je pobijedio, čekamo Novaka!
Tejlor Fric je pobijedio Denisa Šapovalova sa 6:4, 6:3 i poslije sat vremena i 18 minuta obezbijedio je plasman u četvrtfinale turnira u Bazelu.
Dobro došli!
Novak Đoković igra u osmini finala Bazela protiv Jan-Lenadrda Štrufa. Njihov susret je na programu u 18.40 sati, a dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut uz MONDO lajv tekstualni prenos.