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Đoković - Štruf, uživo: Novak spasio dvije brejk lopte u Bazelu 0
djokovic struf uzivo prenos livestream bazel
djokovic struf uzivo prenos livestream bazel
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Đoković - Štruf, uživo: Novak spasio dvije brejk lopte u Bazelu

Novak Đoković igra u osmini finala turnira u Bazelu.

Novak Đoković igra na turniru u Bazelu, kako bi prikupio bodove za Završni masters u Torinu. U osmini finala rival će mu biti Nijemac Jan-Lenard Štruf.

Dešavanja sa meča pratite iz minuta u minut...

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
19:50

Novak osvojio najduži gem, sad je 4:3

Novak je dosad izgledao kao bolji igrač, ali je Štruf uspio da dođe do brejk lopte. Ipak, Novak je na drugom servisu bio dobar i izjednačio na 40:40, uslijedio je dobar servis Novaka, ali je forhend Štrufa bio roliko jak i precizan, da je Nijemac imao drugu brejk loptu. Novak je uspio da je spasi - ponovo zahvaljujući servisu. I u nastavku se igralo uz dobre i loše poteze obojice igrača, na kraju servis je bio taj koji je spasio Novaka! Ovaj gem se igrao osam minuta.

19:47

Igra se gem za gem (3:3)

Novak nije bio blizu da dođe do brejka i to je ono što je trenutno problem. Nijemac servira dobro i to je ono što mu pomaže.

19:41

Novak vodi 3:2!

Novak je još jednom poslao kratku dijagonalu koju Štruf nije mogao da stigne, ali je u redenom poenu udarac uzvratio samo do mreže. Novak je nastavio dobro da sevira, u poslednjem poenu je izašao na mrežu i rizik se isplatio!

19:41

Štruf izjednačio, sad je 2:2

As ostaje zaštitni znak Štrufa, nanizao ih je četiri u dosadašnjem toku meča. Dva u prvom i dva u ovom servis gemu!

19:41

2:1 za Novaka u prvom setu!

Novak je poveo, a osim jedne greške koju je imao kad je rival stigao na 30:15, sve ostalo je bilo perfektno i pod kontrolom Srbina.

19:41

Neriješeno u Bazelu, Štruf sačuvao servis (1:1)

Štruf je dobro otvorio gem, ali je potom Novak dobio naredna dva poena, što zbog dobre igre, što zbog grešaka Nijemca. Uspio je Štruf da dođe do asa za 30:30, a onda i povede 40:30 - ponovo as servisom, a potom je i potvrdio servis.

19:40

1:0 za Novaka!

Već prvi poen je bio sjajan, ne samo dobar forhend, već je poen završio udarcem u donji lijevi ugao, tako da Štruf nije imao nikakvu šansu da stigne do loptice. Potom je vezao tri asa!

19:09

Fric je pobijedio, čekamo Novaka!

Tejlor Fric je pobijedio Denisa Šapovalova sa 6:4, 6:3 i poslije sat vremena i 18 minuta obezbijedio je plasman u četvrtfinale turnira u Bazelu.

17:55

Dobro došli!

Novak Đoković igra u osmini finala Bazela protiv Jan-Lenadrda Štrufa. Njihov susret je na programu u 18.40 sati, a dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut uz MONDO lajv tekstualni prenos.

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