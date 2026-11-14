Borac u problemu, Goražde savladalo Banjalučane na krilima Mirkovića i Rackovića!

Goražde iznenadilo Banjalučane koji su postigli prvi gol na utakmici, a onda prepustili vođstvo rivalu do samog kraja.

Izvor: YouTube/Screenshot

Rukometaši Borca poraženi su na gostovanju Goraždu koje je potpuno zasluženo stiglo do trijumfa 33:30, svog četvrtog u sezoni.

Banjalučani su poveli golom Nježića iz sedmerca, a onda prepustili vođstvo rivalu do samog kraja, bez previše rješenja u napadu i sa dosta problema u odbrani.

Ni 13 golova Miloša Nježića nije bilo dovoljno Borcu za trijumf protiv domaćina u čijim redovima su se istali Vanja Mirković sa 10 golova i Đorđo Racković sa sedam pogodaka.

Nakon uvodnih minuta koje su protekle u egalu, u kojima je Borac stizao do golova sedmercima koje je uspješno realizovao Miloš Nježić, ekipa Goražda napravila je serijom3:0 i poslije pogotka Rackovića imla prednost 7:4.

Trivunović ne nakon toga u dva navrata vraćao Borac na dva gola minusa, a ponovo je Racković bio taj poslije čijeg pogotka je Goražde imalo osjetniju prednost – 18:14.

Doprinos tome dao je i golma Salih Pleh koji je skupio šest odbrana, a na odmor se otišlo pri rezultatu 18:15, nakon još jednog pogotka Nježića iz sedmerca.

Izvor: MONDO

Racković je otvorio i drugo poluvrijeme golom za 19:15, a poslije izgubljene lopte Borca kapiten Krakonja donio je maksimalnih pet golova prednosti za domaće – 20:15 i Mirko Mikić morao je da traži tajm aut poslije manje od pet minuta igre u nastavku.

Nije Goražde tu stalo, iako su domaći imali igrača manje pogotkom Građana stižu do 22:15. Seriju Goražda konačmo prekida Nježić i Borac poslije sedam minuta igre u drugom poluvremenu postiže prvi gol – 22:16.

Nježić je koliko toliko držao Borac u igri i poslije njegova dva vezana gola rezultat je bio 23:18, a domaći su zomdah tražili tajm aut.

Golom Vanje Mirkovića sa sedam metara Goražde je stiglo do 26:20 ,a uzvratio je Bulić, da bi svojim novim pogotkom smanjio nma 26:22.

Mahir Pleh odbranom je spriječio da Banjalučani priđu na samo tri gola, a Racković povećao prednost na 28:23.

Tim rezultatom ušlo se u posljednjih deset minuta. Tračak nade donio je Momić odbranom semderca, ali kada je Mirković na isteku napada pogodio za 32:27 bilo je jasno da je sve gotovo u Goraždu.

Domaći rukometaši su rutinski završili utakmicu i stigli do pobjede 33:30. Ovo je četvrti trijumf Goražda u sezoni, a sva četiri ostvarena su na domaćem parketu.

Borac je trenutno na učinku tri pobjede i dva poraza, s tim da Banjalučani imaju tri odgođene utakmice.