"Sramota me zbog Medićeve i Holandove borbe": Dejna Vajt opsovao kad mu je sin javio

Predsjednik UFC Dejna Vajt šokiran ishodom meča Medić - Holand. Opsovao zbog greške sudije u korist srpskog borca.

Izvor: Youtube/UFC - Ultimate fighting Championship

Prvi čovjek UFC-a Dejna Vajt ostao je šokiran neriješenim epilogom meča između srpskog borca Uroša Medića i Amerikanca Kevina Holanda. On smatra da je toliko bilo očigledno da je Holand pobijedio da nije ni provjeravao da li mu je sudija poslije meča podigao ruku.

"Koliko sam shvatio, sudija je oduzeo poen na pogrešnoj kartici. Ta odluka je potpuno nenormalna za mene. Ne znam ni kako je došlo do toga. Sramota me je da vam uopšte i pričam o tome...", rekao je Vajt na konferenciji za novinare u Njujorku.

"Imamo toliko poslovnih ljudi ovdje i moram da govorim o tome, bez obzira na sve. Očigledno je to da je Kevin Holand pobijedio u borbi, a onda je jedan od mojih sinova dolazio ovdje avionom i ostao je zaglavljen na aerodromu u Sinsinatiju. Pitao me je 'Kako je*ote Holand nije pobijedio?'. Ostao sam zbunjen, pitao sam ga 'Šta?'. Nisam ni imao pojma da je izgubio, jer nije bilo šanse da je izgubio", dodao je on.

Šta se dogodilo u borbi Medić - Holand?

Početkom druge runde Medić je dvaput zaredom udario Holanda ispod pojasa. Nakon drugog udarca uslijedio je petominutni prekid tokom kog je Holand dobacio Mediću: "Ako je dvaput, nije slučajno". Sudija Mark Godard je zbog ponovljenog prekršaja oduzeo Mediću jedan poen, što ga je na kraju direktno koštalo pobjede.

Meč je završen većinskim neriješenim ishodom, što je izazvalo šok u dvorani i među komentatorima, pa ni Džo Rogan i Danijel Kormije nisu mogli da vjeruju kako je došlo do remija. Štaviše, spiker Brus Bafer je prvobitno pročitao bodove (30-27, 29-28, 28-28) tako da su svi u hali i prenosu mislili da je Holand pobijedio, prije nego što je ispravljeno da je meč ipak neriješen.

Dvojica sudija (Majk Bel i Kris Li) su prvu rundu dali Holandu, a drugu i treću Mediću – što je uz kazneni poen dalo 28-28. Treći sudija (Dejvid Brus) je sve tri runde dodijelio Mediću (čak i prvu u kojoj je Holand bio znatno bolji i umalo završio borbu), što je uz oduzeti poen dalo 29-27 za Medića.

Šta je Medić rekao poslije borbe?

"Moram da ponovo pogledam borbu. Lično smatram da sam pobijedio i zbog mojih grešaka i kaznenih poena završili smo remijem. Umalo sam ga pobijedio u posljednjoj rundi, da sam bio pažljiviji to bi se dogodilo, ali je završeno tako kako jeste. Ne mogu da kažem da sam bio nepažljiv, jer sam bio oprezan, ali nedovoljno da izbjegnem te udarce. Nikad mi se nije dogodilo", rekao je srpski borac u Medison skver gardenu.

"Ovo mi je treća borba ove sezone, imao sam povrede, uložio sam veliki trud, napredovao sam... Kevin je poznat po tome da je odličan u parteru, vidjeli smo šta može da uradi. Nisam mogao da ga 'prođem', ali vjerujem da sam pokazao bolju verziju sebe i da sam pokazao dobre vještine", naglasio je Medić.