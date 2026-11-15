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Šok za Elinu Svitolinu i Ukrajince: Ruskinja je razbila u finalu

Šok za Elinu Svitolinu i Ukrajince: Ruskinja je razbila u finalu

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Ukrajinka Elina Svitolina i u finalu Završnog Mastersa izgubila od Ruskinje Mire Andrejeve - 0:2. Drugi put na ovom turniru ju je treća teniserka svijeta preslišala i odnijela trofej kući.

Mira Andrejeva osvojila Završni turnir u Indijan Velsu Izvor: (AP Photo/Gregory Bull)

Ruskinja Mira Andrejeva osvojila je Završni Master u Indijan Velsu, pobjedom u finalu protiv Ukrajinke Eline Svitoline u dva seta, 7:5, 6:3. Uz uobičajeno izbegavanje pozdrava sa ruskim teniserkama, Svitolina je napustila teren i ovaj put u Kaliforniji bez ideje kako da pobijedi Andrejevu, koja ju je preslišala i u grupnoj fazi turnira (6:4, 6:0).

Kontroverze, skandali i uvrede

Svitolina je uz mnogo drame je došla na turnir, zahtjevala da se ne fotografiše sa Ruskinjama i Bjeloruskinjama, što je nateralo organizatore da otkaže uobičajeno slikanje, a onda je ipak našla fokus da uđe u finale. I više od toga nije mogla, ni znala.

Na putu ka finalu protiv Andrejeve, Svitolina je odigrala četvrtfinalni meč protiv Bjeloruskinje Arrine Sabalenke, koja je tada pred kamerama nizala psovke na račun Ukrajinaca, pa objasnila da je bila bijesna zbog navijača Eline Svitoline. Ukrajinka je trijumfovala u tom meču, potom je slavila u polufinalu protiv Čehinje Linde Noskove i zakazala finale protiv aktuelne osvajačice Rolan Garosa. I tu je stala.

Andrejeva prvi put osvojila prestižni pehar

Andrejeva je prvi put osvojila Završni Masters, dok je Svitolina ostala na jednom peharu tog turnira, iz 2018, što je njen najveći uspjeh uz olimpijsku bronzu i nastupe u polufinalima grend slemova.

Andrejeva je na putu ka tituli pobijedila i Džesiku Pegulu u polufinalue (takođe 2:0), a prethodno je i u grupnoj fazi nanizala tri pobjede bez izgubljenog seta - uz navedeni meč protiv Svitoline "počistila" je i Sabalenku 6:4, 6:0 i Ruskinju Dijanu Šnajder (6:2, 6:1).

Spektakularan kraj sezone teniserke iz Krasnojarska, rođene 2007. godine.

Tagovi

Tenis Mira Andrejeva

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