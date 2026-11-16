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Preminuo otac Igora Butulije

Preminuo otac Igora Butulije

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Preminuo je Ratko Butulija, istaknuti sportski radnik i otac bivšeg rukometaša Igora Butulije.

Preminuo otac Igora Butulije Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Istaknuti sportski radnik Ratko Butulija je preminuo u 86. godini. Nekad politički radnik, potpredsjednik republičke vlade i predsjednik Saveznog ustavnog suda, ostavio je veliki trag i u sportu.

Butulija je imao višegodišnji angažman u Crvenoj zvezdi, u rukometnom klubu, gdje je bio na različitim funkcijama. Ujedno, bio je i dobitnik priznanja za neizmjeran doprinos rukometnom sportu.

Iz rukometnog kluba Crvena zvezda su se kratkom porukom oprostili od Butulije: "MRK Crvena zvezda šalje posljednji pozdrav čika Ratku. Počivajte u miru".

Butulija je u javnosti, pored svih funkcija, poznat i kao otac proslavljenog reprezentativca Igora Butulije koji je 1996. sa reprezentacijom Jugoslavije stigao do bronzane medalje na Evropskom prvenstvu.

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Tagovi

Rukomet Igor Butulija

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