Meklaren je imao problema prošle sezone u Formuli 1, ali je savjet Novaka Đokovića pomogao Landu Norisu, Zeku Braunu i Oskaru Pjastriju.

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Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković poznat je po tome da uvijek rado dijeli savjete onima koji to od njega traže, pa čak i sa onima koji nisu iz njegove sfere interesovanja. Znamo da Nole ima veliki broj prijatelja i u drugim sportovima — košarci, fudbalu, pa i u Formuli 1, tako da je rado viđen gost i na stadionima, arenama, ali i u pit-lejnu.

Prošle godine je bio gost ekipe Meklarena, koji je bio šampion Formule 1, a šef ekipe Zek Braun sada je otkrio kako je Đokovićev savjet pomogao njemu, Landu Norisu i Oskaru Pjastriju da stignu do vrha.

Šta je Đoković savjetovao Meklaren?

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"Novak Đoković je naš dobar prijatelj i veoma je inspirativan", ispričao je Zek Braun: "Postoje stvari koje mi ljudi kažu, a koje ostanu sa mnom. On mi je jednom rekao: 'Ne možeš da kontrolišeš svoje emocije i ono što osjećaš, ali možeš da kontrolišeš način na koji reaguješ na njih'".

"Zato, kada ne pobjeđujemo, zastanemo, duboko udahnemo i kažemo sebi: 'To se dogodilo, sada idemo dalje i radimo na tome da pobijedimo'. Upravo zbog toga pobjede imaju još ljepši osjećaj", objasnio je prvi čovjek Meklarena.

Meklaren se mučio cijele sezone

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Prošle sezone Đoković je donio sreću Meklarenu, čiji je vozač Lando Noris bio i šampion Formule 1, dok je ove sezone ekipa bila daleko od toga da ponovi rezultate. Kimi Antoneli je došao do titule, odnosno njegova ekipa Mercedes.

"Samo sam želio da ih gurnem sa podijuma i vratim naš tim tamo gdje pripada. Prije svega, čestitam Mercedesu i Kimiju. Sada mnogo bolje razumijem koliko je teško osvajati titule. Ovaj sport je izuzetno konkurentan. Da biste pobijedili Red Bul, Mercedes ili Ferari, morate da budete zaista dobri. To me samo čini još gladnijim pobjeda. Prošle godine smo ostvarili 14 pobjeda, a ove samo tri. Ovo je sezona u kojoj smo, gledano u cjelini, podbacili, ali iz toga moramo da naučimo lekcije. To nas čini snažnijim", rekao je Braun.

"Mnogo smo naučili ove sezone i biće dosta zaključaka i promjena koje ćemo primijeniti za 2027. godinu", najavio je Braun.

Noris i Pjastri i naredne godine

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Meklaren neće mijenjati postavu za narednu sezonu i nada se da će njegovi vozači biti uspješniji, a novi bolid se već sprema za 2027. godinu. Najavu toga da bi Meklaren mogao da se vrati u borbu za titulu vidjeli smo od Landa Norisa, koji je slavio tokom vikenda u Brazilu.

"Nikada nisam vidio Landa Norisa da vozi bolje. Trenutno je na najvišem nivou na kojem sam ga ikada vidio. Pjastri još nije pronašao pravi osjećaj u novom bolidu i prilagođava se. Kada spojite te dvije stvari, dobijete razliku između njih", kazao je Braun.

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