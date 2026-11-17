Slovenački rukometaš Gašper Horvat otkrio je kakve je prijetnje dobio u Njemačkoj od strane svog kluba koji je htio da raskine ugovor.

Izvor: Youtube/ŠD ŠPORT

Slovenački rukometaš Gašper Horvat našao se u centru skandala u Njemačkoj. On je prijavio ozbiljne prijetnje i pokušaj iznude kojima je bio izložen tokom pregora o raskidu ugovora sa klubom ASV Ham-Vestfalen.

Iskusni lijevi bek koji sada ima 28 godina igrao je za Krku, Trimo Trebnje i Ribnicu u domovini, a sada je njemački klub htio da raskine ugovor sa njim, Horvat je pozvan na sastanak sa dvojicom predstavnika kluba koji su mu odmah zaprijetili nasiljem. Kako je naveo poručili su mu da će mu polomiti obje noge ako ne potpiše raskid ugovora.

"Ako ne potpišeš, pobrinućemo se da ti sutra u hali budu polomljene obje noge", naveo je njemački "Bild" da je glasila prijetnja čelnika kliba. Horvat je za "Bild" dodao: "Iako sam visok dva metra, pred tom dvojicom muškaraca plakao sam kao malo dijete."

Pokrenuta istraga, oduzeti telefoni

Izvor: Veronika Mihaliková / TASR / Profimedia

Slovenački rukometaš nije htio da ćuti i odmah je sve prijavio policiji. Tužilaštvo u Dortmundu je pokrenulo istragu zbog sumnje na pokušaj iznude, izjavio je portparol tužilaštva Hener Kruse. Kao dio istrage izvršene su pretrage kuća osumljičenih funkcionera trećeligaša Ham Vestfalena, kluba za koji je Horvat igrao.

Tokom pretresa zaplijenjeni su mobilni telefoni, laptopovi i elektronski uređaji, a sada slučaj pokušava da se rasvjetli. Horvatov advokat se takođe oglasio i rekao da njegovom klijentu nije ponuđena adekvatna nadoknada za raskid ugovora.

Gregor Horvat je igrao za ASV Ham Vestfalen od leta 2025. godine, a tada su krenuli problemi sa povredama. Zbog toga je klub više puta htio da ga se riješi, ali nije uspio.