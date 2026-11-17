Tragedija u svijetu boksa, Li Rivs je preminuo tri mjeseca poslije borbe sa Gerijem Kalijem. Uzrok su posljedice te borbe koju je sudija prekinuo...

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Geri Kali je 1. avgusta u Dablinu pobedio Lija Rivsa u ringu. Okršaj dvojice boksera završen je tako što je sudija u 10. rundi prekinuo meč i na licu mjesta je Rivsu ukazana pomoć zbog ozbiljnosti udaraca i težine povreda. Tri mjeseca kasnije je preminuo...

Tragične vijesti stižu iz Irske pošto je Rivs preminuo u bolnici u Limeriku u ponedjeljak. Dan poslije borbe su ljekari rekli da je "njegovo stanje kritično" i poslije toga su ga ljekari prebacili u indukovanu komu. Borio se za život mjesecima, prebačen je iz Dablina u bolnicu u Limeriku u oktobru kako bi bio bliži svojoj porodici. Nažalost, izgubio je najvažniju bitku u životu.

"Ovo je srceparajuće. Li je bio divan momak, sjajan za naš sport. Mnogo će nam nedostajati. Naše misli su uz njega i njegovu porodicu", poručio je promoter Frenk Voren.

Dirljiva objava i od Kalija

Kada je čuo za tragičnu vijest oglasio se i Geri Kali, čovjek sa kojim je imao posljednju borbu u ringu i čije posljedice su ga nažalost koštale života...

"U avgustu smo bili u ringu, ali se znamo godinama. Još uvijek pamtim dane kada je bio u kategoriji iznad mene kada sam ga gledao i bio impresioniran njime. Fantastičan čovjek i gospodin. Uvijek je postojala ljubav između nas. Šampione, ne mogu da vjerujem da pišem ovo ali počivaj u miru brate", poručio je Kali.