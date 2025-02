UŽIVO - ŠTA JE SVE DODIK NAJAVIO NAKON PRESUDE? "Nisam ni za šta kriv i znam kako dalje" (FOTO/VIDEO)

Ukoliko Dodik bude pravosnažno osuđen na kaznu zatvora dužu od šest meseci, prema Krivičnom zakonu BiH i Izbornom zakonu BiH, on neće moći biti kandidat za bilo koju javnu funkciju.

"Republika Srpska se vraća na Ustav BiH. Ako niste spremni na to onda doviđenja i prijatno", naveo je Dodik.

On kaže da će poteze Srpske mnogi razumjeti u svijetu, te da neće ćutati o tome.

On je zaključio da su na to pristali iz mržnje prema njemu i da su posatli glavni adut Bošnjaka u Sarajevu.

On je dodao da će biti donesen i zakon o zabrani djelovanja Obavještajno-bezbjednosne agencije /OBA/ BiH na teritoriji Srpske.

"Htjeli su da nam otmu imovnu, puteve, šume i sve zgrade koje su napravljene do 1991. godine trebalo je da bude u vlasništvu Sarajeva. Nisu uspjeli, a tako je bilo i kada su htjeli da nam otmu policiju. Zato smo rekli ako krenu tim putem imaće odluku o nezavisnosti. Kada su vidjeli da to ne mogu, onda su kreirali odluku da sam kriv", rekao je Dodik.

On je naglasio da se neće stati i da se predstavnici Srpske neće ponašati jadno kao opozicija i kao predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.

On je naveo da Šmit ne zaslužuje da prođe srpskom zemljom.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je Kristijan Šmit izvršio nasilje, ali da Srpska ima pravo da se brani i to će raditi na svakom koraku.

"Oni pokušavaju od nas napraviti manje vrijedne ljude. Kakvi su to bezlični ljudi. Kada im kažem da ne može tako, onda oni kažu da se s nama ne može razgovarati", istakao je Dodik.

On je rekao da Evropa danas nema lidera, ali ni prijateljske odnose sa SAD-om i Rusijom.

On je govoreći o BiH i pravosuđu rekao da se veoma licemjerno ponašala Evropa koja govori i poziva na vladavinu prava, a zatvara oči pred antiustavnim djelovanjem.

On kaže da je u cijelom procesu sudija Uzunović uzurpirala proces i opstruisala odbranu u radu.

On kaže da je sudija Mirsad Strika, koji je započeo proces, sačuvao čast jer nije htio da učestvuje u političkom procesu, ali je Sena Uzunović kao bivši kadar SDA prihvatila slučaj.

"Ona je govorila da je pod pritiskom. Kako razumjeti takvo ponašanje. Iz njene porodice tražili su kontakt s našim ljudima. Došao je njen blizak rođak, snimljen je. Tražio je nekoliko miliona KM za oslobađajuću presudu. To je vaša pravda za koju ja treba da kažem da je to u redu", rekao je Dodik u Banjaluci na velikom narodnom mitingu podrške zaštiti i odbrani Republike Srpske i njenih institucija.

U optužnici je, među ostalim, navedeno da su, u razdoblju od 1.7.2023. do 9.7.2023. godine u Banjoj Luci, Milorad Dodik i Miloš Lukić, kao službene osobe u institucijama Bosne i Hercegovine, svjesni i znajući da je Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt donio odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH od 1. srpnja iste godine, kao i odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa RS-a, poduzimali radnje s ciljem nastavka zakonodavnog postupka, ne primjenjujući i ne provodeći odluke Visokog predstavnika".

U odnosu na prijedlog Tužiteljstva BiH koji se odnosio na, kako se to u optužnici navodi, utvrđivanje pravnih posljedica osude iz članka 203.a stavak 5. točke a), c) i d) KZBiH, Sud u izreci presude nije donio posebnu odluku, iz razloga što pravne posljedice osude nastupaju po automatizmu, odnosno po sili zakona, nakon pravomoćnosti presude.

Miloradu Dodiku izrečena je kazna od godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja dužnosti predsjednika RS šest godina. Radi se o prvostepenoj presudi koja u ovom trenutku nije pravosnažna, a postaće nakon što odbrana i tužilaštvo podnesu žalbe i konačnu odluku donese drugostepeno vijeće Suda BiH. Ovaj proces trebalo bi da bude završen do kraja ove godine.

Šta je Dodik rekao uoči izricanja presude?

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će Narodna skupština donijeti važne i dugoročne odluke, koje će pokazati odlučnost Republike Srpske.

Dodik je naglasio da Republika Srpska nije bila u mogućnosti da to učini ranije, jer je razumijela međunarodni konktekst, ali da je danas to sasvim nešto drugo.

"Poslije 30 godina Dejtona i mrcvarenja, zaista je vrijeme da se zaključi da je BiH, na putu na kojem se nalazi, pod okriljem političkog Sarajeva i međunarodnog faktora, promašena priča", poručio je Dodik u obraćanju javnosti uoči izricanja presude u Sudu BiH u montiranom političkom procesu protiv predsjednika Srpske i vršioca dužnosti direktora "Službenog glasnika".

Dodik je naglasio da je ovo što radi Republika Srpska samo još jedna šansa BiH, šansa koju moraju i drugi da zgrabe i da je prihvate.

"Ne prijetimo nikome, ali vam kažemo nemojte nas uznemiravati. Nemojte dirati našu Republiku i našu slobodu. Ovo je primarno Republika Srposka, a samo je BiH onoliko koliko kaže Ustav i ništa više", kategoričan je predsjednik Republike.

Dodik je naglasio da to što neko ima želje i što je u jednom trenutku proveo te želje koristeći grubu silu međunarodnog govora, ne znači da su uspjeli.

"Nikada nismo željeli da ukinemo Vojsku Republike Srpske i ne želimo da gledamo vojsku BiH, jer to nije naša vojska, to je NATO vojska. Nije to ni vojska Bošnjaka, ni Hrvata", rekao je Dodik.

Dodik je naveo da Republika Srpska nije željeli ni Sud ni Tužilaštvo BiH, zato što to ne piše u Ustavu BiH

"Umjesto da su pokušali da ojačaju autoritet tog tužilaštva i suda, sve su oskrnavili i doveli nas u poziciju da im ne vjerujemo ništa", naveo je Dodik.

Dodik je naglasio da je "sramni Visoki sudski i tužilački savjet pokazao kakvog su karaktera ljudi koji pristaju da rade u instituciji koja nije ustavna".

"Nijedan zakon ne može suspendovati Ustav, a u Ustavu njih nema, ne postoje i neće postojati u Republici Srpskoj", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je rekao da su Srbi u FBiH ljudi nikakve vrste, što govori činjenica da su tamošnje vlasti zapustile Drvar, Grahovo, Glamoč...

"NJihova politika je da se odatle isele ljudi, kako bi mogli da privuku migrante koje će Evropa nasilo ovdje isporučivati. Republika Srpska neće dozvoliti nijednom migrantu da se ovdje zadrži", rekao je Dodik.