Ustoličen mitropolit Joanikije u Cetinjskom manastiru, obratio se nakon nereda

Oglasio se Aleksandar Vučić

"Najavljivane su tenzije i protesti, partijski organizovani skupovi... Cetinje je mesto gde je preko 90 odsto stanovništva orijentisano protiv SPC, izražena je mržnja prema narodima osim crnogorskog, ali ne bih rekao ni da je to stvarna mržnja, već indukovana od strane političara. Bilo je logično očekivati ovo. Dobro je što je Vlada promenila odluku tokom noći i mediji u Srbiji nisu pogrešili ništa, bilo je tačno da nije trebalo da bude ustoličenja, to je bilo mišljenje i direkcije policije, a onda je negde oko jedan sat konačno ta odluka promenjena jer su patrijarh i mitropolit insistirali", rekao je on u gostovanju u Jutarnjem programu TV "Prva" nakon ustoličenja mitropolita Joanikija.

Izvor: PrvaTV/Screenshot