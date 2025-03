"Jako sam ljut i iznerviran": Tramp bijesan zbog Putinovih riječi, najavio carine na rusku naftu

Američki predsejdnik Donald Tramp najavio je carine na rusku naftu.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u nedjelju da će da uvede sekundarne carine od 25 do 50 odsto na svu rusku naftu ako zaključi da Moskva ometa njegove napore da se okonča rat u Ukrajini, a one bi mogle da stupe na snagu u roku od mjesec dana ako ne dođe do prekida vatre.