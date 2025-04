Radno vrijeme za predstojeće praznike: Evo kome je dozvoljen rad u Banjaluci

Uoči pravoslavnog Vaskrsa, prvomajskih praznika i Dana pobjede nad fašizmom, Gradska uprava Banjaluke izdala je saopštenje u kojem se detaljno navodi radno vrijeme gradskih službi, preduzeća i zdravstvenih ustanova.

Prema Zakonu o praznicima Republike Srpske, pravoslavni vjernici imaju pravo na neradne dane tokom Vaskrsa. "U dane pravoslavnog Vaskrsa... neradni dani biće: 18. april (pravoslavni Veliki petak), 20. april (dan Vaskrsa) i 21. april (Vaskršnji ponedjeljak)", stoji u saopštenju.

Neradni dani očekuju se i povodom Međunarodnog praznika rada i Dana pobjede nad fašizmom.

Takođe, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske... neradni dani povodom Međunarodnog praznika rada su 1. i 2. maj (četvrtak i petak) i 9. maj (petak), kada se obilježava republički praznik, Dan pobjede nad fašizmom", precizira se u saopštenju.

Tokom prazničnih dana, republički organi i organizacije, organi lokalne samouprave, preduzeća i ustanove uglavnom neće raditi.

"U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti", navodi se.

Međutim, Gradska uprava je organizovala dežurstvo matičara za hitne slučajeve.

"Za vrijeme prvomajskih i vaskršnjih praznika, te Dana pobjede nad fašizmom, Gradska uprava neće raditi 18. i 21. aprila, kao ni 1, 2. i 9. maja. Iz Odjeljenja za opštu upravu napominju da će za eventualne hitne slučajeve smrti lica čija je tijela potrebno hitno prevesti van teritorije BiH, biti organizovano telefonsko dežurstvo matičara 18. aprila, 21. aprila i 2. maja. Matičari se mogu kontaktirati u navedene dane u terminu od 08.00 do 13.00 časova – putem telefona broj: 051/ 244 – 444", stoji u saopštenju.

Za vrijeme prvomajskih praznika, određeni trgovinski objekti će raditi.

"U skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima... rade – 1. i 9. maja: u vremenu od 00.00 do 24.00 časa pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, i prodaja istih; trgovinski objekti tipa 'dragstor' i trgovinski objekti u autobuskim i željezničkim stanicama i na benzinskim pumpnim stanicama, te u vremenu od 8.00 do 21.00 čas – trgovine na malo pogrebnom opremom", navodi se u saopštenju.

Poslodavci su podsjećeni na obavezu poštovanja prava radnika.

"Poslodavci su radnicima, koji budu radili u dane predstojećih praznika, dužni da omoguće ostvarivanje prava u skladu sa zakonskim propisima o radu", naglašava se.

Dežurna apoteka "Prvi maj" radiće tokom prvomajskih praznika, a ugostiteljski objekti će raditi u skladu sa posebnom odlukom.

Dom zdravlja Banjaluka će organizovati dežurne službe tokom vaskršnjih praznika.

"Za vrijeme vaskršnjih praznika u JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci radiće se prema sljedećem rasporedu: Služba porodične medicine – dežurni timovi... radiće u dvije smjene, od 07:00 do 20:00 časova; Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu – dežurni stomatolog radiće... 24 časa; Specijalističke pedijatrijske ambulante: 18.04. i 21.04.2025. godine dežurni pedijatri radiće... od 07:00 do 15:00 časova; Odjeljenje za hematološku i biohemijsku dijagnostiku: 18.04. i 21.04.2025. godine... od 07:00 do 20:00 časova; Služba hitne medicinske pomoći – 24 časa je na raspolaganju svojim korisnicima", precizira se u saopštenju.

Javni prevoz će saobraćati prema prilagođenom redu vožnje.

"Odjeljenje za saobraćaj i puteve obavještava putnike, da će autobusi javnog gradskog i prigradskog prevoza... za vrijeme trajanja školskog raspusta, a samim tim i vaskršnjih praznika saobraćati prema prilagođenom redu vožnje... Odnosno, autobusi će 18. i 21. aprila (Veliki petak i Vaskršnji ponedjeljak) saobraćati po redu vožnje kao subotom. Kada je riječ o prvomajskim praznicima, autobusi će 1, 2. i 9. maja saobraćati po prazničnom redu vožnje, odnosno po redu vožnje kao nedjeljom", stoji u saopštenju.

