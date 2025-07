Otac Ilona Maska stigao u BiH: Želi da otvori poseban naučni institut, evo o čemu se radi

Erol Musk, 79-godišnji biznismen iz Južne Afrike i otac milijardera Ilona Maska, stigao je u Bosnu i Hercegovinu.

Mask je govorio za Klix o institutu kojeg želi osnovati u BiH.

"Posljednjih nekoliko godina radimo na pokretanju instituta za proučavanje gravitacije i putovanja kroz prostor-vrijeme. Kasnije smo dodali još dvije stvari – fuziju i dugovječnost – jer su ljudi počeli predlagati upravo to, naročito dugovječnost, jer je za to dostupno mnogo sredstava. Dakle, željeli smo pokrenuti privatni institut za proučavanje, posebno, po mom mišljenju, gravitacije – kako koristiti gravitaciju za naše potrebe", naveo je Mask za Klix.

Kako je dalje istakao, prvo je otišao na Bliski istok, odnosno u Ujedinjene Arapske Emirate, gdje mu je čak ponuđeno i nekoliko lokacija za ovaj institut.

"Onda nam je blizak prijatelj kojeg smo upoznali u UAE, a koji je porijeklom odavde, rekao:'Jeste li ikad razmišljali o ovim zemljama?’ Nikada nisam bio ovdje prije. Znao sam da je ovo bivša Jugoslavija, nešto kao pored Italije, recimo. Nikad nisam bio ovako daleko na istok. Bio sam u Moskvi, doduše. I rekao sam: dobro, hajde da pogledamo. I moram reći da sam prijatno iznenađen onim što sam zatekao. Ekonomija, dostupnost stvari, ponašanje ljudi. Proveo sam ovdje nekoliko dana i pomislio – ovo je idilično", rekao je južnoafrički biznismen.

Kaže i da je bio u Austriji, te da je tamo “previše regulacija i sve je skupo.”

"Nije to mjesto koje želite. Trebaju vam ljudi otvorenog uma. Tip ljudi koje želimo privući za proučavanje ovih četiriju oblasti – dugovječnost, fuzija, prostor-vrijeme i gravitacija – jesu oni koje zovem ‘štreberima svijeta’, ako me razumijete. Ne oni koji su već ispranih mozgova i misle da takve stvari nisu moguće", rekao je Mask.

Posebno je istakao dugovječnost, kao jednu od četiri fokusa instituta kojeg planira otvoriti.

"To je dodano prošle godine od strane jedne velike organizacije koja je čula za institut i pitala može li se uključiti i to. U početku sam znao za riječ, ali nisam znao u kojoj mjeri se to razvilo. Odveli su me u Kaliforniju i pokazali mi klinike za dugovječnost – gdje mapiraju vaš genom i DNK, kažu vam za šta ste predisponirani, i govore vam da trebate s tim početi od 14. godine. Nevjerovatno. I predviđaju životni vijek ljudi od 120 godina”, rekao je, te dodao da je dobio ponudu da bude “kandidat” za ovo istraživanje.

O detaljima posjete u BiH brigu je vodio njegov poslovni strateg, koji je organizovao dolazak u našu zemlju.

O Bosni i Hercegovini, priznaje, nije znao mnogo osim da je na prostoru bivše Jugoslavije bio rat, ali kaže da je prijatno iznenađen viđenim.

"Ljudi iz ovog dijela svijeta su najcivilizovaniji i najotmjeniji ljudi koje možete zamisliti, barem oni koje sam upoznao u Dubaiju. Pa sam, naravno, shvatio da su i drugi ljudi s ovih prostora takvi. Ako su svi kao oni, onda mora biti predivno. I tako smo stigli ovdje. Prvo sam došao u Beograd i ljudi su bili predivni. Mogao sam doći ovdje i samo reći da odmah idem kući, ali mislim da je ovo zaista ozbiljna stvar", rekao je.

Mask je takođe rekao da se “boji bilo kakvih pretjerano kontrolisanih vlada.”

"Ljudi koji dolaze ovdje moraju moći dolaziti slobodno, moraju imati pristup i tako dalje. Takođe, hrana mora biti jeftina, a smještaj pristupačan. Mislim da Bosna ispunjava sve te uslove, prilično dobro. Tako da, u tom smislu, treba reći i da je plus što je veoma lijepa", dodao je.

Na pitanje o tome koliko bi za BiH značilo otvaranje ovog instituta.

"Kad bismo otvorili ovaj institut ovdje, Bosna bi bila u vijestima svaki drugi dan. Bila bi, pretpostavljam, vrlo često u vijestima", rekao je.

Posebno je naglasio da bi “institut poput ovog trebao biti u vrlo neutralnoj lokaciji – jer će zemlja koja postigne uspjeh u ovom pravcu postati najmoćnija zemlja na svijetu.”

Naveo je i da je istraživanje o putovanju kroz prostor-vrijeme i rješenjima za gravitaciju bilo puno intenzivnije prije 100 godina.

"I oni su izbacivali tekst za tekstom, kako su to tada zvali, rad za radom, o putovanjima kroz prostor-vrijeme, kako savladati gravitaciju i slično. Ali iz nekog razloga, od otprilike 1925. godine nadalje, možda je razlog bio politički, ekonomski, ne znam, to je jednostavno nestalo iz fokusa. Tako da, ako biste danas željeli pronaći najrelevantnije članke i radove o putovanjima kroz prostor-vrijeme i gravitaciji, morali biste tražiti na Yandexu, Googleu ili negdje drugo, i vidjeli biste da vas to vodi do matematičara iz ranog 19. vijeka", rekao je, govoreći o institutu kojeg želi osnovati.

Dalje je Musk proširio tezu o tome šta za zemlju može značiti uspješan rad ovog instituta, a kaže da je u UAE pričao s vlastima, dok u BiH još nije imao tu priliku. Kaže da je, barem zasad, ovo striktno privatna investicija, te da nije previše istraživao o političkom sistemu u BiH.

"Oslanjao sam se samo na prijatelje koje sam upoznao u Bosni, vrlo profinjene i veoma pametne ljude, koji su mi rekli: ‘Prije nego što doneseš odluku, jer već imamo zgradu u Abu Dabiju, stvarno bi trebao razmotriti ovaj dio svijeta.’ Inače, već imamo zgradu koja nam je dodijeljena. Prelijepa zgrada, na tri sprata, s parkingom iza i prostorijama za hranu i sve ostalo. Čak ima i smještaj. Ali rekli su mi: ‘Trebalo bi zaista da razmisliš o ovom dijelu svijeta.’ Pa sam rekao: ‘U redu.’ Ako budem u tom području, doći ću.’ To je sve potrajalo. Mislim, vraćamo se u prošlu godinu. A onda su me nedavno zvali da dođem u Evropu od strane kneževske porodice Lihtenštajna. I rekao sam im da sam tu. Onda su oni rekli: ‘Ako si već ovdje, možemo li se dogovoriti s tvojim poslovnim strategom?’ I ja sam rekao: ‘Radije bih da vi to organizujete nego da ja pokušavam.’ Tako su stupili u kontakt s njim, a onda je on kontaktirao mene. I tako sam ja doletio odavde, a on je došao čak iz Južnoafričke Republike", rekao je Mask.

Naglašava da želi da se fokusira na institut u jednoj zemlji, te da zasad ne želi otvarati ogranke ove institucije u drugim dijelovima svijeta. Ipak, kako kaže, BiH ima dobre šanse da bude lokacija za izgradnju ovog instituta.

"Želim najneutralnije, najprijateljskije, najraznovrsnije mjesto, a vjerujem da je ovdje zaista raznovrsno. Imate, recimo, hrišćansku komponentu, imate muslimansku komponentu, imate neku vrstu druge komponente, neke druge vrste komponente. To mi se sviđa, vrlo je raznovrsno. Mislim, ljudi iz UAE vjerovatno neće biti baš oduševljeni sa mnom, ali oni su vrlo ljubazni i razumjeli bi. Tamo imam jedan element s kojim moram da se nosim, to je njihova zemlja i oni odlučuju, znate. Mislim da je ovo vrlo obećavajuće", rekao je.

Musk dalje navodi da je bilo nekoliko planova ove godine da dođe u BiH, ali da su propali, te da je sada iskoristio priliku i posjetio BoJ, za koju kaže da “nije mogao vjerovati da je ovako lijepa.”

Što se tiče samog instituta, Musk i dalje nema ideju o količini sredstava koji bi mogli biti investirani u ovu ideju, ali je rekao da ima procjenu finansijera iz Londona da mogu skupiti milijardu funti za ovaj projekt.

"Potrebna su dobra sredstva. Moraš biti u mogućnosti da obezbijediš dobar prihod, dobre plate za ljude koje dovedeš. Možda ih dovedeš na tromjesečne angažmane da vidiš kako ide, kao probni period od tri mjeseca. Ne možeš ih dovesti ovdje, moraš ih dovesti ovdje i obezbijediti im solidna primanja, a ne neke niske plate. Ovo je privatna inicijativa, sjeti se. Nismo neka šašava državna ustanova, mi smo privatnici", dodao je Erol Mask.

Navodi dalje da je nakon puštanja prve informacije o institutu dobio “desetine prijava” te da se čeka pravi trenutak za konkretne poteze.

Mask kaže i da bi u ovom institutu bilo mjesta i za ljude iz Bosne i Hercegovine, koje je pohvalio.

"Naravno. Mislim, ovdje nema manjka talenta. Vidim to po ljudima s kojima sam bio. Očigledno je da bismo tražili talent širom, ali i ovdje. Naravno, tražimo umove koji razmišljaju", rekao je, te dodao da će, naravno, biti potrebno angažovanje i lokalnog stanovništva na poslovima koji nisu direktno vezani uz naučni dio instituta.

