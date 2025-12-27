"Napunite telefone i spremite svijeće": Snažna oluja pogodila sjever Evrope, vlasti izdale dramatično upozorenje

Snažna oluja Johanes stigla je u Švedsku i već od ranih jutarnjih sati subote donijela orkanske udare vjetra i obilne snežne padavine, posebno u planinskim područjima na sjeveru zemlje, prenose tamošnji mediji.

Prema podacima SMHI-ja, najteže je pogođen pojas od Jamtlanda prema planinama Norbotena, gde su izmereni udari vetra do 150 kilometara na sat, što odgovara jačini uragana.

"Ostanite kod kuće"

"Ostanite unutra", poručio je meteorolog Kjel Lund, naglašavajući da su jutros iznad Stekenjokea zabeleženi udari koji se mogu porediti sa uraganom.

Uz vjetar, u planinama pada obilan snijeg, što stvara vrlo opasne uslove i otežava pristup pojedinim područjima. SMHI upozorava da će se oluja proširiti na cijeli Norland, s vrhuncem danas poslijepodne.

Prete nestanci struje, vozovi obustavljeni

Zbog ekstremnih uslova postoji povećan rizik od nestanaka električne energije, pa vlasti pozivaju građane da kod kuće imaju svijeće, baterijske lampe i napunjene mobitele.

Švedska uprava za saobraćaj pojačala je pripravnost, rasporedila dodatno osoblje te tešku mehanizaciju i vozila na gusenicama u području Area.

Trajektni prevoznici takođe su otkazali deo polazaka zbog loših vremenskih uslova.

