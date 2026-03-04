Vlada RS zatražila hitnu evakuaciju građana sa Bliskog istoka

Vlada Republike Srpske zatražila je hitnu evakuaciju građana sa područja Bliskog istoka pogođenih oružanim sukobima i od Savjeta ministara Bosne i Hercegovine zahtijevala angažovanje svih neophodnih resursa za njihov bezbjedan povratak.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Vlada Republike Srpske je na današnjoj telefonskoj sjednici prihvatila Informaciju o potrebi evakuacije građana sa teritorija država pogođenih oružanim sukobima na Bliskom istoku.

U zaključku se navodi da je neophodno hitno preduzeti mjere radi organizovanja povratka građana koji se nalaze na tim područjima, te da bezbjednost mora biti prioritet.

Vlada je od Savjeta ministara BiH zatražila da angažuje sve raspoložive resurse s ciljem obezbjeđivanja sigurnog povratka građana, kao i da dostavi povratnu informaciju o preduzetim aktivnostima u vezi s ovim pitanjem.

Takođe je poručeno da će Vlada Republike Srpske preduzeti sve neophodne mjere radi evakuacije svojih građana sa područja Bliskog istoka ukoliko Savjet ministara BiH ne preduzme ili ne planira preduzeti mjere predviđene ovim zaključkom.