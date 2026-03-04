logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Cijene dizela u Banjaluci u porastu, sutra se očekuje novo poskupljenje (FOTO)

Cijene dizela u Banjaluci u porastu, sutra se očekuje novo poskupljenje (FOTO)

Autor Nikolina Damjanić
0

Cijene dizela u BiH bilježe rast usljed eskalacije sukoba na Bliskom istoku, što se već odrazilo na pumpama širom zemlje.

IMG_9885.jpeg Izvor: Vesna Kerkez/MONDO

Na primjer, u Banjaluci je cijena običnog dizela na pumpi Krajina Petrol porasla sa 2,42 KM po litru koliko je iznosila juče, na 2,50 KM danas. Na Nešković pumpi dizel danas košta 2,56 KM po litru, na Gazprom pumpi dizel je 2,46 KM, a na Nestro pumpama 2,44 KM.

Radnici na pumpama kažu da je povećan interes građana za točenje goriva, dok iz Gazproma navode da će cijene sutra dodatno porasti između deset i dvadeset feninga po litru.

Stručnjaci iz Spoljnotrgovinske komore BiH poručuju da, iako se poskupljenje goriva očekuje, trenutno nema rizika od fizičke nestašice. BiH ne uvozi sirovu naftu direktno iz ratom pogođenih zemalja, već derivati dolaze preko regionalnih distributera i rafinerija. Ipak, rast cijena energenata i neizvjesnost u poslovanju su već prisutni.

Izvor: Mondo - Vesna Kerkez

Komora navodi da bi u slučaju dužeg sukoba moglo doći do povećanja troškova energije i transporta, što bi dodatno pritisnulo inflaciju i smanjilo profitne marže kompanija koje se oslanjaju na uvoz sirovina. Iako BiH nema stratešku zavisnost od nafte iz ratnih zona, stvarni rizik dolazi od globalnog rasta cijena energenata i mogućih poremećaja u trgovinskim tokovima.

Prema procjenama stručnjaka, ako sukob ostane regionalan, kratkoročni pad izvoza i uvoza u BiH bio bi minimalan, ali širi energetski šok mogao bi uzrokovati pad izvoza od tri do sedam odsto i dodatni inflatorni pritisak, prenose federalni mediji.

Možda će vas zanimati

Tagovi

gorivo cijene Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ