Cijene dizela u Banjaluci u porastu, sutra se očekuje novo poskupljenje (FOTO)

Cijene dizela u BiH bilježe rast usljed eskalacije sukoba na Bliskom istoku, što se već odrazilo na pumpama širom zemlje.

Izvor: Vesna Kerkez/MONDO

Na primjer, u Banjaluci je cijena običnog dizela na pumpi Krajina Petrol porasla sa 2,42 KM po litru koliko je iznosila juče, na 2,50 KM danas. Na Nešković pumpi dizel danas košta 2,56 KM po litru, na Gazprom pumpi dizel je 2,46 KM, a na Nestro pumpama 2,44 KM.

Radnici na pumpama kažu da je povećan interes građana za točenje goriva, dok iz Gazproma navode da će cijene sutra dodatno porasti između deset i dvadeset feninga po litru.

Stručnjaci iz Spoljnotrgovinske komore BiH poručuju da, iako se poskupljenje goriva očekuje, trenutno nema rizika od fizičke nestašice. BiH ne uvozi sirovu naftu direktno iz ratom pogođenih zemalja, već derivati dolaze preko regionalnih distributera i rafinerija. Ipak, rast cijena energenata i neizvjesnost u poslovanju su već prisutni.

Izvor: Mondo - Vesna Kerkez

Komora navodi da bi u slučaju dužeg sukoba moglo doći do povećanja troškova energije i transporta, što bi dodatno pritisnulo inflaciju i smanjilo profitne marže kompanija koje se oslanjaju na uvoz sirovina. Iako BiH nema stratešku zavisnost od nafte iz ratnih zona, stvarni rizik dolazi od globalnog rasta cijena energenata i mogućih poremećaja u trgovinskim tokovima.

Prema procjenama stručnjaka, ako sukob ostane regionalan, kratkoročni pad izvoza i uvoza u BiH bio bi minimalan, ali širi energetski šok mogao bi uzrokovati pad izvoza od tri do sedam odsto i dodatni inflatorni pritisak, prenose federalni mediji.