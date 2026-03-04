logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Na inicijativu Sene Uzunović: Zatraženo brisanje Dodika iz registra SNSD-a 1

Na inicijativu Sene Uzunović: Zatraženo brisanje Dodika iz registra SNSD-a

Autor Nikolina Damjanić
1

Osnovni sud u Banjaluci zaprimio je zahtjev Sene Uzunović, sudije Suda Bosne i Hercegovine za brisanje Milorada Dodik iz registra kao predsjednika SNSD-a, pozivajući se na pravosnažnu presudu i njene pravne posljedice.

Sena Uzunović traži brisanje Dodika kao ovlaštenog lica SNSD-a Izvor: raport.ba/screenshot

Osnovni sud u Banjaluci potvrdio je da je 2. marta 2026. godine zaprimio podnesak iz Suda BiH, te da će odgovor biti dostavljen u zakonskom roku.

Zahtjev je uputila sudija Suda BiH Sena Uzunović, koja je 27. februara dostavila novi dopis Osnovnom sudu u Banjaluci, uz koji je priložila i prvostepenu i pravosnažnu presudu. Prema njenom tumačenju, pravne posljedice presude znače da Dodik ne može obavljati funkciju predsjednika stranke.

Uzunović je i ranije iznijela stav da on ne može obavljati ni poziciju predsjednika SNSD-a, nakon čega je uslijedila prepiska između Centralne izborne komisije BiH i Osnovnog suda u Banjaluci.

Centralna izborna komisija BiH tada se proglasila nenadležnom, dok Sud nije izvršio brisanje Dodika kao ovlaštenog lica za zastupanje SNSD-a iz registra političkih organizacija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sud BiH Milorad Dodik sudija

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

X men

Tako i treba. Covjek otkupio slobodu, a sada uveli zakon da se ne moze otkupiti viae od 5,6 mj u zatvoru.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ