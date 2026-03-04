Na inicijativu Sene Uzunović: Zatraženo brisanje Dodika iz registra SNSD-a

Osnovni sud u Banjaluci zaprimio je zahtjev Sene Uzunović, sudije Suda Bosne i Hercegovine za brisanje Milorada Dodik iz registra kao predsjednika SNSD-a, pozivajući se na pravosnažnu presudu i njene pravne posljedice.

Izvor: raport.ba/screenshot

Osnovni sud u Banjaluci potvrdio je da je 2. marta 2026. godine zaprimio podnesak iz Suda BiH, te da će odgovor biti dostavljen u zakonskom roku.

Zahtjev je uputila sudija Suda BiH Sena Uzunović, koja je 27. februara dostavila novi dopis Osnovnom sudu u Banjaluci, uz koji je priložila i prvostepenu i pravosnažnu presudu. Prema njenom tumačenju, pravne posljedice presude znače da Dodik ne može obavljati funkciju predsjednika stranke.

Uzunović je i ranije iznijela stav da on ne može obavljati ni poziciju predsjednika SNSD-a, nakon čega je uslijedila prepiska između Centralne izborne komisije BiH i Osnovnog suda u Banjaluci.

Centralna izborna komisija BiH tada se proglasila nenadležnom, dok Sud nije izvršio brisanje Dodika kao ovlaštenog lica za zastupanje SNSD-a iz registra političkih organizacija.