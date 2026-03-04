Bogataši Dubaija se skrivaju u bunkerima i "sobama panike": Pogledajte kako izgledaju ratna skloništa za elitu (Foto)

Superbogata elita Dubaija, naviknuta na život u luksuzu i bezbjednosti, iznenada se suočila sa realnošću rata kada su iranske rakete pogodile grad.

Bogata elita, naviknuta na beskrajni luksuz Dubaija, nikada nije računala da će im ikada biti potrebni visokotehnološki bunkeri sve dok iranske rakete nisu počele da padaju na grad. Odjednom, "sobe panike" od milion dolara i utvrđeni podrumi pretvaraju se u prava ratna skloništa.

Ekstremno bogatstvo Dubaija ogleda se i u činjenici da mnoge raskošne nekretnine - domovi milijardera, uticajnih preduzetnika i iseljenika - već kao standardni deo opreme imaju ugrađene futurističke "sigurne kuće", takozvane sobe panike i utvrđene podrume - čija cijena često dostiže milione. Njihove fotografije možete pogledati OVDE.

Vrlo je vjerovatno da prije ovog vikenda mnogi od ovih neočekivanih ratnih bunkera nikada nisu ni bili korišćeni, s obzirom na izuzetno nisku stopu nasilnog kriminala u Emiratima, gdje čak i manje krađe nose stroge kazne. Uz to, skrivanje od kiše iranskih projektila vjerojatno nikada nije palo na pamet superbogatima kada su ih ugrađivali u svoje zgrade sa pet zvezdica.

Sve dok ovog vikenda prvi vojni udari nisu pogodili grad, zbog čega su brojni turisti spašavali živu glavu, Dubai je uglavnom bio nedodirljiv nedavnim sukobima na Bliskom istoku. Sve se to promijenilo u subotu, kada su aerodrom u Dubaiju i luksuzni hoteli Fermont Palm i Burdž al Arab dramatično pogođeni bez upozorenja.

Sigurne sobe dostupne pritiskom na dugme

Mjere predostrožnosti u rezidencijama, koje su prvenstveno preduzete iz straha od otmica ili oružanih napada, sada su iznenada dobile svoju pravu, neočekivanu svrhu - posebno zato što bi napadi na UAE mogli da se nastave u narednim danima.

Zabil, palata u kojoj žive vladari Dubaija, porodica Al Maktum, smatra se jednim od najutvrđenijih mjesta u čitavim Emiratima.

Raskošno zdanje navodno ima nekoliko estetski prijatnih, visokotehnološki opremljenih sigurnih soba koje su dostupne pritiskom na dugme, sa odvojenim izvorom napajanja koji bi mogao da drži palatu u potpunoj blokadi nedjeljama. Većina najistaknutijih privatnih rezidencija u Dubaiju ima sličan nivo bezbjednosti.

Izvor: Instagram printscreen / diline_dijana

Tajne sobe otporne na eksplozije

Jedna od najskupljih nekretnina u gradu, Marbl Palas, u izuzetno bogatoj oblasti Emirati Hils, koja je prošle godine prodata za 86 miliona funti, takođe navodno ima nekoliko "soba panike" otpornih na bombe i sopstvenu privatnu trafostanicu.

Kompanija Argus Sekjuriti, sa sjedištem u tržnom centru u Dubaiju, kreira prilagođene, eksplozivno otporne "tajne" sobe za luksuzne domove. Prvobitno su bile namijenjene da pruže sigurno utočište od nasilnih napada iz neposredne blizine, ali sada očigledno nude utočište od obližnjih udara projektila i dronova.

Za one koji nemaju specijalno utvrđene sobe, teretane, koje se često nalaze na nižim spratovima luksuznih nekretnina, sada služe kao skrovišta za bogate. Zvijezda Netfliksove serije "Dubai Bling", kuvajtsko-američki biznismen Ebrahim Al Samadi, čije se bogatstvo procjenjuje na 38 miliona funti, podijelio je ove nedjelje video sa svojih 1,2 miliona pratilaca iz, kako se čini, podzemne teretane svoje nekretnine.

Al Samadi je viđen u sportskoj opremi i sa slušalicama u prostranoj sobi. Kada su ga pratioci pitali: "Da li ste bezbjedni u UAE?", on je kratko odgovorio: "Mi smo sasvim dobro."

Oglasio se i bivši fudbaler Mančester Junajteda, Rio Ferdinand, koji je otkrio kako su se on, njegova supruga Kejt i njihova najmlađa djeca povukli u podrum nakon niza "zastrašujućih" raketnih napada oko njihove kuće.

Rio (47) i Kejt (34) započeli su novi život u UAE u avgustu prošle godine. I Rio i Kejt su kasnije podijelili fotografiju porodice kako vježba u svojoj teretani u podrumu, nakon što su ostavili djecu kod kuće i nisu ih poslali u školu zbog karantina.

