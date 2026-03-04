Otkazan let za 156 državljana BiH iz Dubaija

Otkazan je let iz Dubaija za Sarajevo kojim su trebali doputovati državljani BiH, objavljeno je na internet stranici aerodroma Sarajevo.

Izvor: Shutterstock

Ovim letom, koji je trebalo da sleti u 13.40 časova, trebalo je da stigne 156 državljana BiH.

Otkazan je i let iz Sarajeva za Dubai, a trebalo je da poleti u 14.40 časova.

Ambasador BiH u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) Bojan Đokić rekao je juče da je riječ o državljanima BiH koji su ostali u tranzitu u momentu kad su počeli sukobi na Bliskom istoku, kao i oni koji su imali planirano vraćanje u subotu i ponedjeljak za Sarajevo.

Dio državljana BiH stigao je noćas u Beogread letom Er Srbije koji je organizovala Vlada Srbije.

