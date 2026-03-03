Alarmantno upozorenje stručnjaka iz Bijeljine: Djeca govore sve glasnije, to može biti znak oštećenja sluha

Sve su češća oštećenja sluha usljed prekomjerne izloženosti buci i nepravilne upotrebe slušalica, upozorili su iz bijeljinske Bolnice "Sveti vračevi" djecu i adolescente.

Na predavanju održanom povodom Svjetskog dana sluha, 3. marta, za učenike od drugog do devetog razreda u Osnovnoj školi "Knez Ivo od Semberije" istaknuto je da primjećuju da djeca sve češće govore povišenim tonom i da to može biti posljedica navike ili početnog oštećenja sluha.

"U nastavi ne koristimo slušalice, ali djeca ih van škole masovno upotrebljavaju, posebno bežične, često pojačavajući zvuk iznad dozvoljenog nivoa. Važno je na vrijeme im skrenuti pažnju na to da glasno slušanje muzike nije bezazleno", rekao je pomoćnik direktora ove škole Miodrag Savić.

Predavanje je održala doktor Ivana Maletić Sekulić, surdoaudiolog iz bijeljinske bolnice, koja se bavi dijagnostikom sluha i govora.

Osnove znakovnog jezika osnovcima je predstavila Biljana Mitrović, medicinska sestra, obučena za komunikaciju sa gluvim i nagluvim osobama, koja je ulazala da je problem što oštećenje sluha ne boli i ne dolazi naglo već tiho.

"Kada primijetimo da dijete slabije reaguje, traži da ponovimo rečenicu ili pojačava zvuk, oštećenje je često već prisutno", upozorila je ona.

Prema njenim riječima, briga o sluhu počinje prevencijom, odnosno smanjenjem jačine, ograničenjem vremena korištenja slušalica i pravovremenim reagovanjem na prve simptome, jer sluh se ne može vratiti, ali se može sačuvati, saopšteno je iz bijeljinske Bolnice.

U ovoj zdravstvenoj ustanovi redovno se sprovodi skrining sluha kod novorođenčadi i djece, što predstavlja ključnu preventivnu mjeru u ranom otkrivanju poremećaja i pravovremenom uključivanju u dalji dijagnostički i rehabilitacioni tretman.

Tokom prethodne godine, zahvaljujući ovim metodama, otkriveno je oštećenje sluha kod tri novorođenčeta.