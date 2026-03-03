Potvrđena optužnica protiv Radoja Zvicera: SDT gađa vođu kavčana i njegovu opasnu narko mrežu

Specijalno tužilaštvo potvrdilo optužnice protiv Radoja Zvicera i njegove kriminalne grupe za stvaranje kriminalne organizacije i trgovinu drogom.

Izvor: Interpol

Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je danas da su potvrđene optužnice za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga protiv Radoja Zvicera i njegove kriminalne grupe.

"Veće Višeg suda u Podgorici je, rješenjem .... iz januara ove godine, potvrdilo optužnice od 1. septembra i 30. decembra prošle godine, koje je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv 13 optuženih: R.Z., R.R., S.K., Lj.M., M.K., R.P., M.V., S.B., D.K., M.K., B.R., G.S. i I.B.), i to protiv R.Z., S.K., Lj.M., M.K., R.P., M.V., S.B., D.K., M.K., B.R. i I.B., za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, protiv R.Z., S.K., Lj.M., R.P., M.V., S.B., D.K., M.K., G.S. i I.B., za krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, protiv R.R. za krivično djelo pranje novca, protiv M.K. za produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja, protiv R.R. za dva krivična djela davanje mita, a protiv M.K. za dva krivična dela primanje mita, izvršena u periodu od kraja 2018. do druge polovine 2022. godine, u Crnoj Gori, Srbiji, Holandiji i Arubi", naveli su iz SDT-a, prenosi RTCG.