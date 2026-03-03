logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potvrđena optužnica protiv Radoja Zvicera: SDT gađa vođu kavčana i njegovu opasnu narko mrežu

Potvrđena optužnica protiv Radoja Zvicera: SDT gađa vođu kavčana i njegovu opasnu narko mrežu

Autori Dušan Volaš Autori RTCG
0

Specijalno tužilaštvo potvrdilo optužnice protiv Radoja Zvicera i njegove kriminalne grupe za stvaranje kriminalne organizacije i trgovinu drogom.

Potvrđena optužnica protiv Radoja Zvicera Izvor: Interpol

Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je danas da su potvrđene optužnice za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga protiv Radoja Zvicera i njegove kriminalne grupe.

"Veće Višeg suda u Podgorici je, rješenjem .... iz januara ove godine, potvrdilo optužnice od 1. septembra i 30. decembra prošle godine, koje je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv 13 optuženih: R.Z., R.R., S.K., Lj.M., M.K., R.P., M.V., S.B., D.K., M.K., B.R., G.S. i I.B.), i to protiv R.Z., S.K., Lj.M., M.K., R.P., M.V., S.B., D.K., M.K., B.R. i I.B., za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, protiv R.Z., S.K., Lj.M., R.P., M.V., S.B., D.K., M.K., G.S. i I.B., za krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, protiv R.R. za krivično djelo pranje novca, protiv M.K. za produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja, protiv R.R. za dva krivična djela davanje mita, a protiv M.K. za dva krivična dela primanje mita, izvršena u periodu od kraja 2018. do druge polovine 2022. godine, u Crnoj Gori, Srbiji, Holandiji i Arubi", naveli su iz SDT-a, prenosi RTCG.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Radoje Zvicer kavački klan

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ