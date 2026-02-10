logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Policija opkolila Kotor u potrazi za Radojem Zvicerom: Oduzeto vozilo vrijedno pola miliona evra

Policija opkolila Kotor u potrazi za Radojem Zvicerom: Oduzeto vozilo vrijedno pola miliona evra

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.me
0

Službenici Uprave policije su danas izveli koordiniranu plansku aktivnost na području Kotora – naselje Kavač, i na području Tivta, a u cilju pronalaska međunarodno traženih lica, kao i stvari i predmeta koji potiču iz krivičnih djela odnosno čije je porijeklo sumnjivo.

Policija opkolila Kotor u potrazi za Radojem Zvicerom Izvor: Uprava policije Crne Gore

Preko 100 policijskih službenika, uključenih u izvođenje ove operativne aktivnosti, izvršilo je pretrese na više lokacija, među kojima i dva objekta – kompleksa koje, u Kotoru i na Obali Đuraševića, koriste R.Z, i njegova supruga T.Z, te objekata koje koriste članovi iste organizovane kriminalne grupe, kao i stana u vlasništvu V.B, te apartmana i privatnih plaža u vlasništvu i državini povezanih lica, saopšteno je iz UP.

Tokom ove akcije policija je u garažama i na privatnim parkinzima pronašla i privremeno, radi provjera, oduzela četiri skupocjena vozila, među kojima je i jedno čija je prodajna vrijednost oko pola miliona evra (oko 500.000 evra), kao i oko 17.000 evra u kešu a za koji novac će biti izvršene provjere o porijeklu, te sredstva komunikacije i tehničku opremu koju su koristila navedena lica a koja će biti predmet daljih provjera, navode iz policije.

Izvor: Uprava policije Crne Gore



Izvor: Uprava policije Crne Gore Izvor: Uprava policije Crne Gore

O događajima je obaviješteno nadležno državnom tužilaštvo.
Policija nastavlja potragu za najtraženijim licima na nacionalnom i međunarodnom nivou, kao i aktivnosti na suzbijanju svih vidova kriminala, sa posebnim akcentom na razbijanje djelovanja mreže organizovanih kriminalnih grupa i oduzimanje kriminalnom stečene imovine. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Radoje Zvicer Kotor Crna Gora

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ