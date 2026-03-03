Francuska šalje nosač aviona na Bliski istok: Hitna odluka Emanuela Makrona (Foto)

Francuski predsjednik Emanuel Makron naredio slanje nosača aviona na Bliski istok.

Predsjednik Francuske Emanuel Makron naredio je slanje nosača aviona "Šarl de Gol" u Mediteran, prenosi britanski list "Gardijan". On je u televizijskom obraćanju najavio da se francuski nosač aviona pomjera u sklopu rata na Bliskom istoku zbog sporazuma o odbrani sa Katarom, Kuvajtom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).

"Francuska mora da podržava svoje saveznike u regionu i da im pokaže da je partner na kog mogu da se oslone. Francuski protivvazdušni sistemi i radari su već raspoređeni.

Poslaćemo i protivvazdušne odbrambene sisteme na Kipar. Jedna frigata tamo stiže večeras", otkrio je Makron.

