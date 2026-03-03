logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Francuska šalje nosač aviona na Bliski istok: Hitna odluka Emanuela Makrona (Foto)

Francuska šalje nosač aviona na Bliski istok: Hitna odluka Emanuela Makrona (Foto)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Francuski predsjednik Emanuel Makron naredio slanje nosača aviona na Bliski istok.

Francuska šalje nosač aviona na Bliski istok Izvor: Lafargue Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia/Johan Nilsson/TT / Shutterstock

Predsjednik Francuske Emanuel Makron naredio je slanje nosača aviona "Šarl de Gol" u Mediteran, prenosi britanski list "Gardijan". On je u televizijskom obraćanju najavio da se francuski nosač aviona pomjera u sklopu rata na Bliskom istoku zbog sporazuma o odbrani sa Katarom, Kuvajtom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).

"Francuska mora da podržava svoje saveznike u regionu i da im pokaže da je partner na kog mogu da se oslone. Francuski protivvazdušni sistemi i radari su već raspoređeni.

Poslaćemo i protivvazdušne odbrambene sisteme na Kipar. Jedna frigata tamo stiže večeras", otkrio je Makron.

Pogledajte fotografije francuskog nosača aviona "Šarl de Gol"

Pročitajte i ovo

Tagovi

Francuska Bliski istok Iran SAD

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ