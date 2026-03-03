logo
RAK kupio prostor u zgradi "Grand trade" za 2,4 miliona KM

RAK kupio prostor u zgradi "Grand trade" za 2,4 miliona KM

Autor Haris Krhalić
0

Vlasnik kompanije „Grand trade“ Mile Radišić prodao je Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH poslovni prostor od 400 kvadrata za 2,4 miliona maraka.

20230727_115526.jpg Izvor: Mondo - Brankica Spasenić

RAK je u zgradi „Grand trade“ od Mileta Radišića kupio 401 kvadrat poslovnog prostora po cijeni većoj od 5.800 KM po kvadratu, potvrđeno je za Capital.

Pored tih kvadrata, RAK je kupio i dva parking mjesta u podzemnoj garaži „Grand trade“ za koja je izdvojeno po 35.000 KM.

Savjet ministara BiH, precizirali su iz RAK-a, za kupovinu poslovnog prostora u Banjaluci odobrio je 2,5 miliona KM plus 500.000 KM za opremanje.

„Toliko je odobreno na osnovu istraživanja tržišta, a za nabavku prostora i garaža je izdvojeno manje od odobrenog iznosa i sve je urađeno u skladu sa zakonom“, kažu iz RAK.

Oni dodaju da je odobreno i dva miliona KM za nabavku poslovnog prostora u Mostaru od čega se 1,5 milion odnosi na nabavku prostora, a 500.000 KM za njegovo opremanje, ali ističu da ta nabavka još nije pokrenuta.

Podsjećamo, direktor UIO Zoran Tegeltija u julu prošle godine potpisao je odluku o prihvatanju ponude „Grand trade“ od koga ova institucija treba da kupi objekat za za više od 99 miliona KM.

Ova nabavka godinama je predmet kritika opozicije i javnosti, a Predstavnički dom Parlamenta BiH na prijedlog Komisije za borbu protiv korupcije usvojio je zaključke i pozvao UIO da odustane od kupovine.

Ovaj posao još nije okončan, jer su se u cijeli posao umiješali Sud i Pravobranilaštvo BiH, a postupak se trenutno nalazi pred Kancelarijom za razmatranje žalbi kojoj je UIO početkom prošlog mjeseca proslijedila žalbu Pravobranilaštva BiH na ovu javnu nabavku.

Tagovi

grand trade Regulatorna agencija za komunikacije

