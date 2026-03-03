Rubio o napadu u kojem je poginulo 160 civila: "Ne bismo namjerno gađali školu"

Američki državni sekretar Marko Rubio odbacio je navode da su američke snage namjerno ciljale civilnu infrastrukturu u Iranu, nakon izvještaja o stravičnom napadu na školu za djevojčice u gradu Minab.

Izvor: Shutterstock

Dok iranski državni mediji izvještavaju o nezapamćenoj tragediji u kojoj je, prema njihovim navodima, poginulo više od 160 osoba u napadu na osnovnu školu za djevojčice, iz Vašingtona stižu oštri demantiji. Državni sekretar SAD, Marko Rubio, naglasio je da američka vojska nema ni interes ni motiv za napade na civile.

"Fokusirani smo na vojne ciljeve"

Rubio je istakao da su operacije SAD-a i Izraela usmjerene isključivo na slabljenje vojnih kapaciteta Teherana.

"Jasno je da Sjedinjene Države ne bi namjerno gađale školu. Naši ciljevi su projektili, postrojenja za njihovu proizvodnju, lansirne rampe i dronovi kamikaze. Na to smo usredsređeni", poručio je Rubio.

On je dodao da bi potvrda o pogibiji djece bila "tragičan ishod", ali je podvukao razliku u pristupu ratovanju, optužujući Iran za sistemski terorizam.

Optužbe za terorizam i gađanje civila

Državni sekretar je iskoristio priliku da podsjeti na iranske napade na civilne ciljeve širom regiona.

Iranski ciljevi: Prema Rubiovim riječima, Teheran namjerno gađa hotele, ambasade, aerodrome i naftnu infrastrukturu.

Karakter režima: "Oni namjerno gađaju civile jer je riječ o terorističkom režimu koji sponzoriše i direktno učestvuje u terorizmu", oštar je bio američki zvaničnik.

Protivriječni izvještaji: Ko je odgovoran za masakr u Minabu?

Napad u gradu Minab na jugu Irana, koji se dogodio prvog dana vazdušnih udara, trenutno je najsmrtonosniji incident od početka otvorenog sukoba. Dok Teheran prst upire u Vašington i Jerusalim, iz Izraela stižu drugačije tvrdnje.

Deni Danon, izraelski ambasador pri UN-u, izjavio je da postoje izvještaji koji sugerišu da je školu zapravo pogodio projektil Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), vjerovatno usljed greške u presretanju ili neispravnog lansiranja.

Reakcija Ujedinjenih nacija

Zamjenica generalnog sekretara UN-a za izgradnju mira, Rozemari DiKarlo, potvrdila je da je Svjetska organizacija upoznata sa izvještajima o masovnim žrtvama. Napomenula je da američki zvaničnici trenutno vrše provjere kako bi se utvrdile tačne okolnosti ovog tragičnog događaja.