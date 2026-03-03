logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rubio o napadu u kojem je poginulo 160 civila: "Ne bismo namjerno gađali školu"

Rubio o napadu u kojem je poginulo 160 civila: "Ne bismo namjerno gađali školu"

Autor Haris Krhalić
0

Američki državni sekretar Marko Rubio odbacio je navode da su američke snage namjerno ciljale civilnu infrastrukturu u Iranu, nakon izvještaja o stravičnom napadu na školu za djevojčice u gradu Minab.

marko rubio Izvor: Shutterstock

Dok iranski državni mediji izvještavaju o nezapamćenoj tragediji u kojoj je, prema njihovim navodima, poginulo više od 160 osoba u napadu na osnovnu školu za djevojčice, iz Vašingtona stižu oštri demantiji. Državni sekretar SAD, Marko Rubio, naglasio je da američka vojska nema ni interes ni motiv za napade na civile.

"Fokusirani smo na vojne ciljeve"

Rubio je istakao da su operacije SAD-a i Izraela usmjerene isključivo na slabljenje vojnih kapaciteta Teherana.

"Jasno je da Sjedinjene Države ne bi namjerno gađale školu. Naši ciljevi su projektili, postrojenja za njihovu proizvodnju, lansirne rampe i dronovi kamikaze. Na to smo usredsređeni", poručio je Rubio.

On je dodao da bi potvrda o pogibiji djece bila "tragičan ishod", ali je podvukao razliku u pristupu ratovanju, optužujući Iran za sistemski terorizam.

Optužbe za terorizam i gađanje civila

Državni sekretar je iskoristio priliku da podsjeti na iranske napade na civilne ciljeve širom regiona.

  • Iranski ciljevi: Prema Rubiovim riječima, Teheran namjerno gađa hotele, ambasade, aerodrome i naftnu infrastrukturu.
  • Karakter režima: "Oni namjerno gađaju civile jer je riječ o terorističkom režimu koji sponzoriše i direktno učestvuje u terorizmu", oštar je bio američki zvaničnik.

Protivriječni izvještaji: Ko je odgovoran za masakr u Minabu?

Napad u gradu Minab na jugu Irana, koji se dogodio prvog dana vazdušnih udara, trenutno je najsmrtonosniji incident od početka otvorenog sukoba. Dok Teheran prst upire u Vašington i Jerusalim, iz Izraela stižu drugačije tvrdnje.

Deni Danon, izraelski ambasador pri UN-u, izjavio je da postoje izvještaji koji sugerišu da je školu zapravo pogodio projektil Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), vjerovatno usljed greške u presretanju ili neispravnog lansiranja.

Reakcija Ujedinjenih nacija

Zamjenica generalnog sekretara UN-a za izgradnju mira, Rozemari DiKarlo, potvrdila je da je Svjetska organizacija upoznata sa izvještajima o masovnim žrtvama. Napomenula je da američki zvaničnici trenutno vrše provjere kako bi se utvrdile tačne okolnosti ovog tragičnog događaja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Marko Rubio Iran SAD

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ