Plava grobnica dobija svoj simbol: Inicijativa da na dno bude položen kameni krst

Autor Dragana Božić
0

U planu da se u more na mjestu Plave grobnice položi veliki kameni krst.

Inicijativa da na dno Plave grobnice bude položen kameni krst Izvor: Shutterstock

Predsjednik Udruženja ratnih dobrovoljaca od 1912. do 1918. Nikola Filipović izjavio je da ga raduje činjenica da će u godini kada se obilježava 110 godina od iskrcavanja srpske vojske na grčka ostrva biti rekonstruisana spomen–kosturnica na ostrvu Vido, te naveo da je u planu da se u more na mjestu Plave grobnice položi veliki kameni krst.

On je naveo da su Udruženje ratnih dobrovoljaca i Ronilački klub "Akvalangist" iz Zemuna zajednički pokrenuli inicijativu da na hiljade srpskih vojnika koji leže na dnu mora dobije svoje spomen-obilježje i krsno znamenje.

"Ideja je da se na dno mora spusti veliki kameni krst koji će biti izrađen od kamena iz Hercegovine, Kosova i Metohije i Šumadije. Nadam se da ćemo to realizovati u narednih godinu dana, a projekat će u ime Udruženja voditi Saša Vukotić, profesionalni instruktor ronjenja", rekao je Filipović.

Filipović je naglasio da su u Udruženju sa radošću primili informaciju da je Vlada Srbije opredijelila 100 miliona dinara /854.000 evra/ za rekonstrukciju i obnovu spomen-kosturnice na ostrvu Vido u kojoj počivaju srpski vojnici poginuli tokom Prvog svjetskog rata.

On je ukazao da će kosturnica biti obnovljena u potpunosti uz poštovanje originalnih nacrta iz vremena kada je projektovana.

"Znamo da je u poslednjih nekoliko godina kapela bila zatvorena, odnosno otvarana samo kada su državne delegacije polagale vence. Zub vremena je oštetio konstrukciju i obnova je bila neophodna. Ovo će biti prva obnova od 1938. godine, kada je izgrađena", istakao je Filipović.

On je naveo da memorijal, u granicama svojih mogućnosti i onoliko koliko im zakon omogućava, jer je riječ o objektu pod diretnom zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika Srbije, održavaju članovi Udruženja grčko-srpskog prijateljstva.

Filipović je podsjetio da je na ostrvu Vido prije tri godine, a prvi put nakon 1941, služena Sveta arhijerejska liturgija koju su služili mitropolit Krfa i jonskih ostrva Nektarije i svetogorski arhimandrit Metodije, što je veoma značajno.

"Od tada se za Dane srpstva na Krfu oko 1. maja, svake godine služi Sveta arhijerejska liturgija, baš u ovoj kapeli u sklopu kompleksa na ostrvu Vido", rekao je on.

Filipović je istakao da je ovo decenijama hram hodočašća i mjesto koje govori o stradanju, ali i vaskrsu Srbije i srpskog naroda, te da bi trebalo u perspektivi biti i mjesto koje će u sklopu maturskih ekskurzija posjećivati mladi Srbi iz Srbije i regiona.

"Mi preporučujemo da maturske ekskurzije idu na Krf, ostrvo Vido i Zejtinlik. Nijedna evropska prestonica ne može nas naučiti istoriji kao mesta našeg stradanja. Ovo jeste mesto našeg stradanja, ali i vaskrsa i mesto gde najbolje možemo spoznati snagu našeg naroda", rekao je on.

Spomen-kosturnica na ostrvu Vido izgrađena je 1938. godine, kada su u nju preneseni posmrtni ostaci srpskih vojnika sahranjenih na 27 grobalja na Krfu.

U mauzoleju počivaju kosti 1.232 vojnika čija su imena poznata, kao i posmrtni ostaci oko 1.500 neznanih junaka.

Na dnu Jonskog mora, u Plavoj grobnici, ka kojoj je mauzolej simbolično okrenut, počiva još oko 5.000 srpskih vojnika koji su, nakon albanske golgote, tu našli vječni mir. 

(Srna)

