Tegeltija: UIO spremna da pristupi realizaciji aktivnosti za otvaranje prelaza kod Gradiške

Uprava za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH spremna je da pristupi realizaciji svih operativnih aktivnosti odmah po usvajanju potrebnih akata kada je riječ o otvaranju novog graničnog prelaza kod Gradiške.

Izvor: UIO BiH

Poručio je to danas direktor Uprave Zoran Tegeltija tokom sastanka sa ambasadorom Švajcarske u BiH Gabrijelom Derigetijem.

Tegeltija je ambasadora informisao da je za operativno otvaranje prelaza neophodno da Upravni odbor UIO usvoji izmjene i dopune akta kojim se reguliše organizaciona struktura Uprave, čime bi bili stvoreni formalno-pravni uslovi za raspoređivanje službenika i početak rada.

Sagovornici su se saglasili da je od izuzetne važnosti građanima i privrednim subjektima omogućiti što brži i efikasniji protok robe i putnika na sjeveru BiH, posebno imajući u vidu rast obima trgovinske razmjene i značaj ovog koridora za regionalnu povezanost i evropske integracione procese, saopšteno je iz UIO.

Tegeltija je ambasadora upoznao o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH, koji obuhvata PDV, akcize, carine i putarine, kao i nadležnostima Uprave u oblasti prikupljanja i raspodjele prihoda svim nivoima vlasti u BiH.

Naglašeno je da UIO kontinuirano radi na digitalizaciji carinskih i poreskih procedura, jačanju sistema upravljanja rizikom i unapređenju borbe protiv sive ekonomije i poresko-carinskih prevara.

Istaknuta je obostrana spremnost za unapređenje saradnje između UIO i poreske i carinske administracije Švajcarske, posebno u oblasti razmjene iskustava, stručne obuke službenika, modernizacije IT sistema i primjene međunarodnih standarda u oblasti indirektnog oporezivanje.

"Ovakva saradnja može dodatno da doprinese jačanju institucionalnih kapaciteta i efikasnijem suzbijanju prekograničnog kriminala", navedeno je u saopštenju Uprave.

Iz UIO su poručili da posjeta ambasadora predstavlja potvrdu dobrih bilateralnih odnosa između BiH i Švajcarske Konfederacije, kao i zajedničkog opredjeljenja ka unapređenju ekonomskih veza, transparentnosti i efikasnosti javne uprave.