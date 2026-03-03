logo
Vučić: Država spremna za povratak građana iz Dubaija, ponuđena pomoć i BiH

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je država spremna da organizuje povratak srpskih državljana iz Dubaija, ali da sve zavisi od bezbjednosne situacije i razvoja sukoba u regionu.

Vučić o povratku građana iz Dubaija i pomoći BiH Izvor: Shutterstock/Julia Mountain Photo/Kurir/Marko Karović

Vučić je naveo da veliki broj ljudi želi da se vrati u Srbiju, ali da država ne može da reaguje mimo bezbjednosnih procjena.

"Mnogo ljudi hoće odande, ali morate da znate da to zavisi od sukoba, lete li rakete ili ne. Ne možemo da se igramo životima ljudi, prvu priliku smo iskoristili", rekao je Vučić.

On je istakao da Srbija raspolaže, kako je naveo, "ubjedljivo najvećom flotom u regionu", te da su kapaciteti spremni za organizaciju letova čim se za to steknu uslovi.

Pomoć ponuđena i Bosni i Hercegovini

Predsjednik je dodao da je Srbija ponudila pomoć i Bosni i Hercegovini u organizaciji povratka njihovih državljana.

"Ponudili smo i BiH da vraćamo zajedno i Bošnjake, i Srbe i Hrvate", naveo je Vučić.

Zahvalnost Emiratima i komentar o putovanjima

Vučić je rekao da je zahvalan vlastima Ujedinjenih Arapskih Emirata na, kako je ocijenio, korektnom odnosu prema srpskim državljanima, navodeći da su poručili da će snositi dio troškova.

Osvrnuo se i na građane koji su prethodnih dana boravili u Dubaiju.

"Ovi što su išli na sunčanje u Dubai, a ja već mjesec dana govorim da će biti rata, sad traže pomoć države“, rekao je Vučić, dodajući da će država, bez obzira na okolnosti, pomoći svojim državljanima u skladu sa mogućnostima i bezbjednosnim procjenama.

