Oglasio se Vučić o stanju Ivice Dačića

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
Vučić je na putu za Kazahstan rekao da je stanje Ivice Dačića nešto bolje, ali da je oprez i dalje neophodan.

Aleksandar Vučić posjetio Ivicu Dačića u bolnici Izvor: Printscreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je jutros u avionu na putu za Kazahstan da je stanje ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića "nešto bolje", nakon što ga je jutros posjetio.

"Posjetio sam Ivicu jutros. Ljekari kažu da je stanje nešto bolje. Vjerujem u njega, a sad pravac Kazahstan po velike rezultate za našu Srbiju", napisao je predsjednik na svom profilu na Instagramu.

On je dodao da je Dačićev oporavak u toku, iako ostaje oprez.

"Naravno, oprez je neophodan i dalje i ništa nije izvesno, ali je bolje, na radost njegove porodice i svih ljudi koji ga vole, a mi idemo za Kazahstan, gdje je minus 30 u ovom trenutku, tako da se spremamo malo drugačije da odgovorimo na hladnoću, a ono što je mnogo važnije to je da očekujemo topao doček, divnu dobrodošlicu", rekao je Vučić u obraćanju na Instagramu.

On je istakao da su domaćini odredili, što je "valjda prvi put otkad ja idem u posjete bilo gdje" da podignu "suhoje" u znak velike počasti koje odaju svojim gostima i da je to divan znak prijateljstva prema Srbiji.

"Očekuju nas važni razgovori o svim sferama društvenog života, veliki sporazumi i važni dogovori i odlična posjeta Kazahstanu i predsjedniku Žomart Tokajevu. To su uvijek dobre vesti za Srbiju, veliki prijatelji naše zemlje, očekujem odlične rezultate", kazao je predsjednik.

(Telegraf/MONDO)

