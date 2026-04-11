Trik šampiona tradicionalne "Tucanijade": Kako da prepoznate najtvrđe jaje

Ako se držite jednog jednostavnog pravila pri izboru jaja za Uskrs, povećavate šansu da pobijedite.

Tucanje jajima u Mokrinu za mnoge predstavlja više od obične tradicije. Takmičenje svake godine tradicionalno okuplja učesnike, a po završetku sudija i pobjednik jede pobjedničko jaje kako bi se isključila svaka sumnja u regularnost.

Tako je bilo i na jednoj "Tucanijadi" 2022. godine. Glavni sudija, Živica Terzić, u razgovoru za Kurir objasnila je kako su ona i otac pripremali najtvrđa jaja za Uskrs.

"Moj otac Sava, četvorostruki šampion 'Tucanijade' i ja sami kuvamo i farbamo takmičarska jaja. To radimo dva dana prije Velikog petka, jer uvijek navraćaju ljudi i traže da im damo tvrda jaja, da se, kako kažu, ne bi obrukali na takmičenju. Nemamo srca da ih odbijemo, pa, u prosjeku, podijelimo oko sto komada. Naravno, najtvrđa zadržimo", rekla je tada Živica za Kurir i opisala tehniku pronalaženja, kuvanja i farbanja jaja:

"Zdravi zubi najvažniji su alat za biranje jakih jaja. Takmičari kuckanjem o jedinice određuju koje ima granitnu ljusku. Najbolje je oblo jaje koje 'sitnije tuče', poput kucanja u staklo. Ukoliko su to viši tonovi, onda je to jaje koje obećava. Apsolutno drugo ništa nije važno. Dakle, nebitno je da li je jaje bijelo, tamnije, sa krupnim ili sitnijim flekama", objasnila je Živica.

"Jaja držimo na sobnoj temperaturi. Stavimo u vodu, u kojoj se već nalazi farba. Kad voda proključa, jaja ostavimo da se kuvaju tri do pet minuta. Ofarbana jaja stavimo na krpu, a potom, kad se ohlade, u karton. Za lijepu i sjajnu bolju korisna je i svinjska mast sa kojom se jaja premažu, a osim vizuelnog izgleda, to apsolutno ne utiče na tvrdoću", objasnila je ona.

Pravilo "Tucanijade"

Pravila "Tucanijade" su se mijenjala zbog prevare koje su se ranije događale. Neko bi unio veće, guščije, pačije ili morčije jaje ili bi ga punio voskom ili gitom. Zbog toga su, od 14. "Tucanijade", finalna jaja čuvali u posebno izrađenom sefu.

Organizator takmičenja bio je seoski ljekar Bogdan Seđakov, a njegov kolega stomatolog Živa Ladičorbić naučio je mještane da prepoznavanje najtvrđeg jajeta rade po zvuku kuckanja o zub.

