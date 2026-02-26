Od ostrva zmija, preko vojnih baza do tajnih arhiva: 16 misterioznih mjesta na Zemlji, na koje skoro niko ne ide

Otkrijte misterije najčuvanijih lokacija na planeti, od ostrva prepunih smrtonosnih zmija i izolovanih plemena, do tajnih vojnih baza i vatikanskih arhiva u koje ljudska noga gotovo nikad ne kroči.

Većina ljudi uživa u putovanjima i želi da vidi što više svijeta, ali neke destinacije će, iz različitih razloga, za većinu zauvek ostati misterija.

1. Ostrvo zmija (Ilja da Kejmada Grande), Brazil

Ilja da Kejmada Grande (Ilha Da Queimada Grande), poznato i kao Ostrvo zmija, je majušno ostrvo koje pripada Brazilu. Ovo ostrvo je dom endemskoj vrsti otrovnih zlatnih zmija (Bothrops insularis) koje proizvode nevjerovatno smrtonosan otrov koji je ubio više ljudi nego bilo koja druga vrsta zmija i u Sjevernoj i u Južnoj Americi.

Zlatna zmija je samo jedna od mnogobrojnih vrsta koje žive na ovom ostrvu, a broj neotrovnih vrsta je neznatan. Sada se pretpostavlja da jedna do pet zmija živi na svakom kvadratnom metru. Zbog zaštite ljudi, potpuno je zabranjeno ići na Ostrvo zmija.

2. UN-ova "Zelena linija", Kipar

Iza ograde od bodljikave žice osmatračnica se nadvija nad sablasnim prizorom: usamljeni aerodrom prekriven debelim slojem prašine, stari avion se raspada na pisti pored napuštenih domova i poslovnih objekata, auta i zgrada koje stoje zaleđeni već decenijama. Ovo je UN-ova "Zelena linija" koja presjeca Kipar, deleći ga na nezavisnu Republiku Kipar i sjeverni dio ostrva koji je pod turskom okupacijom.

Godine 1974. turska vojska je napala Kipar i time je eskalirao građanski rat između Grka i Turaka. Nakon toga je U.N. preuzeo kontrolu u ovoj "tampon zoni" u glavnom gradu Nikoziji nakon što je proglašen prestanak paljbe. U pokušaju da spriječe buduće sukobe između stanovništva dvije polovine ostrva, mirotvorci iz Ujedinjenih nacija su godinama patrolirali ovom "tampon zonom". Rezultat toga je što je ovo područje ostalo zarobljeno u vremenu, a ulaz nije dozvoljen nikome. Ukoliko pokušate vjerovatno se nećete vratiti živi.

3. Područje 51, Sjedinjene Države

Područje 51 je izuzetno čuvana usamljena vojna baza u pustinji Nevada u Sjedinjenim Državama. Teoretičari zavjera često tvrde da je svrha Područja 51 pohranjivanje i ispitivanje vanzemaljskih letelica, sastanci sa vanzemaljcima i druge lude teorije koje se često vezuju za događaj Rozvel.

Pravi razlog postojanja Područja 51 je i dalje misterija i ostaje strogo povjerljiv. Pokušaj ulaska bi bio vrlo neodgovoran jer je mjesto okruženo znakovima upozorenja na kojima piše da obezbjeđenje ima pravo da primijeni smrtonosnu silu ukoliko neko insistira na neovlašćenom ulasku.

Vjerovali vi u vanzemaljce ili ne, pitanje ostaje: kakve se to tajne kriju unutra?

4. Ostrvo Sjeverni Sentinel, Indija

Ostrvo Severni Sentinel je majušno ostrvo u Andamanskom arhipelagu i pripada Indiji. Urođenici ovog plemena ovdje žive već preko 60.000 godina i izrazito se protive ikakvom spoljnom uticaju te biraju da ostanu izvan modernog svijeta. To je razlog zašto se o ovom mjestu zna izuzetno malo.

Indijske vlasti poštuju njihovo pravo na potpunu izolaciju i zabranjuju bilo kakve posjete do te mjere da su izuzeti iz zakona i slobodni da ubiju bilo koga ko kroči na njihovu zemlju. Prijavljen je i slučaj da je helikopter indijske Obalske straže letio u blizini pri izviđanju te da su ga urođenici gađali strijelama.

5. Veliko svetilište Ise, Japan

Japan je postojbina svetilišta. S obzirom na to da postoji preko 80.000 nacionalnih oltara moglo bi se reći da su veoma važan dio japanske kulture. Ali postoji jedno koje je značajnije od svih ostalih: Veliko svetilište Ise, ukrašen hram koji je takođe, zbog svoje kompleksne arhitekture, najskuplji u Japanu.

Uz taj nivo detalja ide i prilično komplikovano održavanje. Svakih 20 godina svetilište se ponovo izgrađuje po cijeni od milion dolara kako bi se ugodilo šintoističkoj tradiciji smrti i obnove.

Uz sav taj naporni trud možda biste željeli i videti tu predivnu ikonu japanske kulture, ali ukoliko niste član japanske carske porodice to nije moguće. Oni su jedini ljudi na svijetu sa tim posebnim dopuštenjem.

6. Ostrvo Herd, Australija

Ovo jalovo ostrvo puno isparenja koje se nalazi negdje između Madagaskara i Antarktika tehnički pripada Australiji. Svakako pretpostavljamo da bi većina Australijanaca radijre ostala na svojim zlatnim plažama nego pokušala da posjeti ovaj turobni i pusti kamen u sred ničega.

Smatra se jednim od najzabačenijih mjesta na planeti, a ova kopnena masa od 953 kvadratna kilometra i planinskog tla sadrži čak 41 glečer i dva vulkana. Štaviše, vulkani su aktivni: 2000. godine iz jugozapadne strane jednog od vulkana je izletjelo 2 kilometra lave. Kao da to nije dovoljno da vam ubije želju za posjetom, i vremenske prilike su notorno loše uz brze vjetrove i obilne padavine. Ako i dalje namjeravate posetiti ovo ostrvo imajte u vidu da je potrebno najmanje dvije sedmice plovidbe do bilo koje druge veće kopnene mase, što ga čini jednim od najvarljivijih mjesta na svijetu. Samo pingvini, foke i morske ptice su dovoljno hrabre da ovakvo mjesto nazivaju domom.

Čak i ako uspijete poraziti prirodne elemente i dospjeti do obala ostrva Herd vjerovatno ćete prekršiti zakon jer je ljudima posjeta strogo zabranjena ukoliko nemaju "jake naučne razloge."

7. Tajni arhivi Vatikana, Vatikan

Zvanično se tvrdi da Tajni arhivi Vatikana sadrže istorijske artifakte stare više od 12 vijekova. Prostrana arhiva od 85 km je dom impresivnoj kolekciji relikvija, uključujući pisma Mikelanđela i molbe za pomoć koja je Meri Stjuart poslala papi Sikstu V prije nego što je pogubljena. To bi mogla biti najveća kolekcija istorijskih predmeta na svijetu, a ipak pristup je dozvoljen samo šačici ljudi.

Rezultat toga je činjenica da su Tajni arhivi obavijeni velom misterije i predmet ludih teorija zavjere. Nagađanja o tome šta se nalazi unutar ovih zabranjenih zidova uključuju i dokaze o magiji, demonima, vanzemaljcima i detaljima predviđene apokalipse… pa čak i Hronovizor, zgodni uređaj koji omogućava korisnicima da vide prošle ili buduće događaje, a koji je napravio italijanski sveštenik i naučnik, otac Pelegrino Marija Erneti kako bi mogao iz prve ruke vidjeti Hristovo raspeće.

Zaista fascinantno… pa ipak, ukoliko niste izuzetno odabran učenjak odobren od strane Vatikana i niste konkretno tražili da vidite neku određenu relikviju šanse da se nađete unutra su nepostojeće.

8. Grobnica prvog kineskog cara Ćin Ši Huanga, Kina

Sigurno ste čuli za famoznu podzemnu vojsku od terakote u Sianu – jedno od najnevjerovatnijih arheoloških otkrića svih vremena. Iako hiljade turista posjećuje ovo drevno mjesto, mnogi nisu svjesni da zakopan duboko ispod njih počiva car u svom mauzoleju, okružen rijekom otrovne žive i neometan već više od 2000 godina.

Grobnica sadrži tijelo i tajne prvog kineskog cara Ćin Ši Huanga, koji je umro 10. septembra 210 god. p.n.e. Niko nikada nije kročio unutar ovih svetih zidova i to će vjerovatno i ostati tako u doglednoj budućnosti. Možemo samo da zamišljamo kakva se blaga kriju unutra…

9. Ostrvo Surtsej, Island

Ostrvo Surtsej (Surtsey) je malo vulkansko ostrvo koje pripada Islandu i prirodno je stanište različite flore i faune, zbog čega je vrlo značajna destinacija za naučnike koji skupljaju informacije o biljnim i životinjskim vrstama.

Pravila o posjećivanju ostrva Surtseja su bila znatno opuštenija prije 1960-tih nego što su danas. To se sve promijenilo zbog jednog paradajza. Da, paradajza. Jedan naučnik koji je posjetio ostrvo je odgovorio na poziv prirode i izvršio nuždu na magmatskom kamenu, a nekoliko sedmica kasnije na istom mjestu je počeo izrastati paradajz, potpuno zapanjivši naučnike. Nakon mnogo mozganja, naposljetku su shvatili porijeklo misterioznog paradajza i odmah ga uništili jer bi pokvario njihovo naučno istraživanje. Prilično smo sigurni da je spornom naučniku pristup trajno zabranjen.

Rezultat toga je to da je broj posjetilaca sada striktno ograničen kako bi se izbjeglo uznemiravanje ekosistema ove prirodne laboratorije. Oni koji ipak uspiju dobiti dozvolu za posjetu ostrvu budu detaljno pretraženi da slučajno nemaju nikakve sjemenke na sebi prije nego što kroče na ostrvo.

10. Ostrvo Sjeverni Brader

Oko kilometar od frke i trke Menhetna leži tajno ostrvo koje je napušteno već gotovo 60 godina.

Ostrvo Sjeverni Brader (North Brother Island) je dom bolnice Riversajd koja je tokom godina vidjela svoje sljedovanje smrti, raspadanja i propadanja. Prvobitno je korišćena kao mjesto za karantin ljudi oboljelih od tuberkuloze, žute groznice i velikih boginja u 19. vijeku; potom su za vrijeme Drugog svjetskog rata tu bili smještani veterani, a onda je služila kao centar za liječenje zavisnika o heroinu. Nažalost, sad je prepuštena raspadanju, a ruševine su prekrivene korovom i išikljalim biljkama.

Danas tu žive ptice, a pristup je dozvoljen samo onima sa striktnim pismenim dozvolama iz Odeljenja za parkove i rekreaciju grada Njujorka.

11. Mežgorje, Rusija

Ispostavilo se da Rusija ima sopstveno Područje 51, samo je to u ovom slučaju čitav grad. Mežgorje je smješteno duboko u planinama Ural i priča se da zauzima površinu od 1036 kvadratnih kilometara, ali su to i dalje nagađanja. Kremlj tvrdi da je to samo rudnik, ali to ne objašnjava zašto je okružen sa dva bataljona naoružanih čuvara koji će primijeniti čak i smrtonosnu silu kako bi spriječili bilo koga da se približi.

Vjeruje se da je moguće da su u Mežgorju pohranjene nuklearne rakete sa daljinskom aktivacijom, skupa sa velikim potpuno opremljenim bunkerom za hitne slučajeve koji mogu primiti rusku oligarhiju ukoliko nuklearni rat postane stvarnost.

12. Nihau, Sjedinjene Američke Države

Svima nam se sviđa pomisao na zaista ekskluzivni bijeg. Negdje gdje nemaju svi pristup i gdje zaista postoji obilje privatnosti. Jedna porodica ima upravo to, kada god požele.

Dobro došli na misteriozno ostrvo Niihau na Havajima, koje je zaslužilo titulu "Zabranjeno ostrvo", čak i ako mu vidljivost ostaje prilično ograničena; jedini način na koji se može ogledati je pri zalasku kada se pojavi silueta.

Ovaj zabačeni ostrvski raj je u posjedu jedne porodice već više od 150 godina i vrlo su pažljivi da ga zadrže izvan pogleda spoljašnjeg svijeta. Oni su jedini koji imaju pristup ostrvu koje se prenosi sa koljena na koljeno kroz porodicu još otkad je kupljeno 1860-tih.

Niihau je takođe dom sve manjem broju morskih medvjedica, vrsti foka, koje su nažalost kritično ugrožena vrsta.

13. Sef sa receptom za Koka-kolu, Sjedinjene Države

Malo je stvari koje prijaju više od hladne Koka-kole kada je vani vruće, a milioni ljudi širom svijeta misle isto. Recept za naše omiljeno gazirano piće je jedna od najčuvanijih tajni na svijetu. Tvrdi se da samo dvoje ljudi na svijetu znaju taj recept i da nikada ne smiju da lete istim avionom u slučaju da padne.

Rezervni plan, čisto u slučaju da se neka katastrofa ipak desi, legendarna misteriozna formula se čuva u sefu u Atlanti, a za otvaranje je potrebno više od pukog ključa i brave. Zaštićeni tajni recept se čuva u metalnoj kutiji u metalnom sefu u prostoriji sa sigurnosnom barijerom. Područje je pokriveno nadzornim kamerama visoke rezolucije i naoružanim čuvarima tokom svih 24h, a vrata se mogu otvoriti samo putem skenera ruku i tajnog koda.

Iako bismo svi voljeli znati od čega je Koka-kola tako prokleto ukusna prilično smo sigurni da više ne sadrži sastojak kog se ljudi pre 1903. godine nisu mogli zasititi. Da, prije toga je svaka boca Koka-kole sadržavala i priličnu dozu kokaina! Nije ni čudo što su od nje bili živahniji.

14. Pećine Lasko, Francuska

U pećinama Lasko (Lascaux) u Francuskoj se nalazi više od 600 crteža iz doba paleolita za koje se smatra da su stari više od 20.000 godina. Crteži koji prekrivaju zidove i plafone prikazuju velike životinje (jelene, stoku, bizone…) i biljke koje rastu na tim prostorima.

Nažalost, pećine koje su ranije primale i do 1200 posjetilaca dnevno su sada zatvorene za javnost (od 1963. godine) zbog zaraze mikrobiološkim i gljivičnim izrastima unutar pećina koje ostavljaju crne mrlje.

15. Crkva Bogorodice Sionske, Etiopija

Izgrađena još u 4. vijeku, crkva Bogorodice Sionske tvrdi da sadrži biblijski Kovčeg zavjeta, ukrašeni zlatni kovčeg u kom se nalaze ploče sa Deset božjih zapovesti. Iako nisu svi ubijeđeni u to da su ove tvrdnje i istinite, mnogi zaista i vjeruju u njih. Samo jednoj jedinoj osobi na svijetu je dozvoljeno da vidi Kovčeg, posebni monah čuvar kog odredi njegov prethodnik.

Nikome drugom nije dozvoljeno da se približi ovoj najsvetijoj relikviji, iako su mnogi neuspješno pokušali podmititi tog čuvara.

16. Vumera, Australija

Malo je mjesta na Zemlji koja su opasnija od ovog – najvećeg područja za testiranje oružja na svijetu. Smješteno je duboko u srcu zabačenih dijelova Australije, sjeverozapadno od Adelejda, i zauzima površinu od 127 000 km2, a pristup je dozvoljen samo nekolicini ljudi. Oružja korišćena ovdje uključuju i projektile, dronove i rakete, a ranije su sprovođena i nuklearna testiranja.

Zakoni Australije štite ovo mjesto i brane pristup bilo kome ko se približi, iako je lokacija toliko izolovana da su male šanse da će iko nabasati slučajno.

