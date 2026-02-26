Danas sunčano i toplije, temperature do 19 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i još toplije vrijeme, ali će se tokom dana oblačnost sa sjevera proširiti na sve krajeve.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Vjetar slab, na jugu i istoku umjeren do pojačan, promjenljivih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 na istoku do 19 na zapadu, u višim predjelima od osam stepeni Celzijusovih.

Jutro je sunčano i svježe, sa mjestimičnom maglom, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavda.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Bjelašnica minus sedam, Sokolac minus pet, Šipovo, Bugojno i Drvar minus tri, Bileća, Rudo i Zenica minus dva, Prijedor, Foča, Višegrad, Livno, Drinić i Sanski Most minus jedan, Banjaluka, Doboj, Novi Grad, Srbac, Han Pijesak, Ribnik, Čemerno, Sarajevo i Bihać nula, Bijeljina, Mrkonjić Grad, Srebrenica, Gacko, Kalinovik i Tuzla jedan, Gradačac dva, a Trebinje i Mostar četiri stepena Celzijusova.

Stanje na putevima

Povoljni vremenski uslovi pogoduju jutros nesmetanom odvijanju saobraćaja na putevima Republike Srpske i FBiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj.

Na snazi je zabrana saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Jelašica-Miljevina.

Izmjene su i na dionici puta Dobro Polje-Brod na Drini, odnosno do granice sa Crnom Gorom na Šćepan polju.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka. Saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta. Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova su i na dijelu Omarska na magistralnom putu Lamovita-Ivanjska.

Radovi se izvode i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Doboj-Stanari na lokaciji prevoj LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Minerski radovi izvode se u kamenolomu u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta.

U FBiH se zbog radova na izgradnji bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever- Podlugovi saobraća se samo preticajnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila čija masa prelazi dozvoljenu saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog uređenja pojasa uz magistralni put Cazin-Velika Kladuša, od 8.00 do 16.00 časova na mjestu izvođenja radova saobraćaj se odvija jednom trakom.

Na graničnim prelazima jutros nema zadržavanja.

Iz AMS-a podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila do tri i po tone, a granični prelaz Karakaj za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.