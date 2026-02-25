Ustavni sud RS: Neustavno ograničenje rada taksistima i sporne odredbe o stručnom ispitu

Ustavni sud Republike Srpske oglasio je neustavnim ograničenja za taksi prevoznike, pravila o polaganju stručnog ispita za magistre prava, te akte u Bijeljini i Ugljeviku.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ustavni sud Republike Srpske ocijenio je neustavnom norma Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, kojom je propisano da taksi prevoznik može vršiti prevoz samo na teritoriji i sa teritorije jedinice lokalne samouprave na kojem ima registrovano sjedište, čime je narušen princip slobodnog preduzetništva kojeg garantuje Ustav.

Spornom odredbom je propisano da se ta sloboda može ograničiti radi zaštite interesa Republike, životne sredine, zdravlja i bezbjednosti ljudi, saopšteno je nakon sjednice Ustavnog suda.

"S obzirom na to da za ograničenje taksi prevoznika kao učesnika na tržištu, na način kako je to učinjeno u osporenoj zakonskoj odredbi, ne postoje Ustavom predviđeni razlozi, Ustavni sud je ocijenio da osporena norma nije u saglasnosti sa Ustavom", pojašnjavaju iz Ustavnog suda.

Ustavni sud je oglasio neustavnom i odredbu uredbe o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske, kojom je propisano da stručni ispit ne polaže lice koje je steklo naučno zvanje magistar pravnih nauka prije reforme visokog obrazovanja u Republici Srpskoj ili u BiH.

Prema stanovištu Ustavnog suda, lica koja imaju naučno zvanje magistar pravnih nauka se nalaze u istoj pravnoj situaciji bez obzira na to da li su to naučno zvanje stekla prije ili poslije reforme visokog obrazovanja, te se i pravila o polaganju stručnog ispita na sve njih moraju jednako primjenjivati.

EKO-DEP Bijeljina i Ugljevik

Ustavni sud utvrdio je da Pravilnik o organizaciji preduzeća i sistematizaciji radnih mjesta u preduzeću "EKO-DEP" iz Bijeljine nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o lokalnoj samoupravi, jer je osporeni normativni akt donesen bez saglasnosti nadležnih organa jedinica lokalne samouprave koje su osnovale zajedničko javno preduzeće.

To je suprotno relevantnim odredbama zakona, dodaje se, čime je istovremeno narušeno i ustavno načelo zakonitosti akata.

Ustavni sud oglasio je neustavnom odredbu člana pet Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik, a kojom je određeno da navedeni opšti akt stupa na snagu danom donošenja, iako mogu stupiti na pravnu snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja.

Osim pomenutih odluka, Ustavni sud je na današnjoj sjednici donio i odluke kojima nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti osporeniih odredaba Zakona o lovstvu, Zakona o zaštiti prirode, Zakona o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, Zakona o bankama Republike Srpske i Zakona o javnom okupljanju, kao i pojedinih podzakonskih akata.