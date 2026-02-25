"Stanje alarmantno": U Republici Srpskoj nedostaje medicinskih sestara i tehničara

Na biroima nema medicinskih sestara i tehničara. Sindikati upozoravaju na ogroman deficit kadra i pokreću hitnu inicijativu.

Izvor: Shutterstock

Republici Srpskoj nedostaje veliki broj medicinskih sestara i tehničara, dok u većini gradova na evidencijama biroa za zapošljavanje gotovo da nema prijavljenih medicinara, saopštili su iz Sindikata medicinskih sestara i tehničara RS.

"Kao i što smo u više navrata ukazivali, stanje na tržištu rada postaje alarmantno. Evidentno je da u procesu rada nedostaje mnogo medicinskih sestara i tehničara, u većini gradova na birou za zapošljavanje nema prijavljenih medicinara što podstiče mnoge da idu u proces prekvalifikacije, a mi smatramo da upisnom politikom možemo promijeniti to stanje", navodi se iz Sindikata.

Zbog toga su, zajedno sa Savezom medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske, Udruženjem medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske, Udruženjem diplomiranih medicinara zdravstvene njege Republike Srpske, Edukativnim savjetom zdravstvenih tehničara Republike Srpske, te Udruženjem fizioterapeuta Republike Srpske, pokrenuli inicijativu za unapređenje obrazovanja i profesionalnog razvoja medicinskih sestara i tehničara u Republici Srpskoj.

Više časova prakse i izmjena predmeta

U Sindikatu smatraju da se broj časova prakse mora povećati, da bi svršeni đaci u proces rada dolazili što pripremljeniji i spremniji te se određeni predmeti trebaju izmijeniti i prolagoditi trenutnom stanju i potrebama struke

"Veliku većinu stručnih predmeta treba da predaju diplomirane medicinske sestre i tehničari koji imaju iskustva u praktičnom radu, umjesto dosadašnje prakse da te predmete predaju doktori medicine", navodi se u objavi.

Iz Sindikata su još poručili da će omenute, a i mnoge druge prijedloge "veoma rado predstaviti Ministarstvu prosvjete i obrazovanja Republike Srpske", čim ih pozovu na razgovor.