Tramp oborio Klintonov rekord: Pričao 107 minuta, pa Srbiju dodao na "spisak ratova"

Američki predsjednik Donald Tramp oborio je danas rekord za najduži govor o stanju nacije pred članovima oba doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, a tokom obraćanja pomenuo je i Srbiju.

Izvor: Nathan Posner / AFP / Profimedia

Govor Trampa o stanju nacije koji predstavlja godišnju ustavno propisanu poruku Kongresu SAD u kojoj američki predsjednik sumira godišnje rezultate, procjenjuje situaciju u zemlji i navodi ključne prioritete i inicijative svoje administracije za budućnost,prvi od početka njegovog drugog predsjedničkog mandata, trajao je 107 minuta, odnosno sat i 47 minuta, što je osam minuta duže od njegovog govora iz marta 2025. godine.

Donald Tramp je tako nadmašio rekord koji je Bil Klinton postavio tokom svog posljednjeg obraćanja 2000. godine koji je trajao je sat vremena i 28 minuta.

Tramp je više puta isticao svoju ekonomsku agendu, navodeći da je tokom prve godine povratka u Bijelu kuću nadgledao "preokret za sva vremena".

Govoreći o Iranu, on je rekao da "preferira da se ovaj problem riješi diplomatskim putem", ali je upozorio tu zemlju da ne nastavlja sa razvojem programa oko proizvodnje nuklearnog oružja.

Tokom govora više puta je ulazio u verbalne rasprave sa demokratama u publici, ali nije direktno kritikovao sudije Vrhovnog suda koje su prisustvovale, uprkos njihovoj nedavnoj odluci u vezi sa carinama.

Tramp ponovio da je okončao osam ratova

Donald Tramp je ponovio tokom svog obraćanja o stanju nacije već poznatu netačnu tvrdnju o svojoj ulozi u međunarodnim odnosima.

"U prvih 10 mjeseci, okončao sam osam ratova", naveo je Tramp.

Iako je Tramp imao određenu ulogu u pokušajima rješavanja pojedinih sukoba (barem privremeno), brojka od "osam" predstavlja jasno preuveličavanje.

Egipat i Etiopija - spor, a ne rat

Tramp je tokom govora naveo i navodni rat između Egipta i Etiopije. Međutim, između ove dvije zemlje nije postojao rat, već dugogodišnji diplomatski spor oko velike etiopske brane na pritoci reke Nil.

Srbija i tzv. Kosovo - rat koji se nije dogodio

Na njegovoj listi našao se i navodni rat između Srbije i tzv. Kosova. Takav rat se, međutim, nije vodio tokom njegovog mandata. Tramp je ranije tvrdio da je spriječio izbijanje novog rata između dvije strane, ali to nije isto što i okončanje stvarnog oružanog sukoba.

DR Kongo i Ruanda - sukob koji traje

Tramp je naveo i rat koji uključuje Demokratsku Republiku Kongo i Ruandu. Ipak, taj sukob je nastavljen uprkos mirovnom sporazumu kojim je posredovala Trampova administracija 2025. godine.

Sporazum nikada nije potpisala glavna pobunjenička koalicija koja učestvuje u borbama.

Gaza - nasilje uprkos primirju

Tramp je u govoru rekao: "Rat u Gazi, koji se odvija na veoma niskom nivou, skoro je završen."

Međutim, ubistva su se nastavila u Pojasu Gaze nakon oktobarskog sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Hamasa.

Uperio prstom u Iran: "Oni nastavljaju po svom"

Govoreći o Iranu, Tramp je rekao da njegova taktički čvrsta spoljnopolitička linija predstavlja dio njegovog pristupa "mir kroz snagu", gdje snažna vojna sposobnost treba da omogući diplomatsko rješenje konflikata.

On je podsjetio na američku operaciju prošle godine poznatu kao "Ponoćni čekić", koja je ciljala nuklearne objekte u toj zemlji.

"Poslije operacije "Ponoćni čekić", upozoreni su da ne pokušavaju da obnove svoj nuklearni program oko oružja, ipak, oni nastavljaju i trenutno ponovo slijede svoje zlokobne nuklearne ambicije", rekao je Tramp.

On je dodao da Iran želi da postigne dogovor kako bi izbjegao nove američke udare, ali se još nije obavezao da nikada neće proizvesti nuklearno oružje.

"Moja preferencija je da ovaj problem riješim diplomatijom, ali jedna stvar je sigurna. Nikada neću dozvoliti da najveći svjetski sponzor terorizma, što oni svakako jesu, dobije nuklearno oružje", poručio je Tramp.

Pohvale za vojnu operaciju protiv narko-bosa

On je takođe spomenuo operacije protiv trgovine drogom i pohvalio akcije protiv narko-kartela, uključujući smrt Nemesija Osegere Servantesa, poznatog kao "El Menčo", lidera meksičkog kartela Halisko nove generacije (CJNG).

Međutim, prema izjavama meksičke predsjednice Klaudije Šejnbaum, američke snage nisu direktno učestvovale u operaciji u kojoj je ubijen El Menčo - SAD su samo dijelile obavještajne podatke s meksičkim snagama.

Tramp pohvalio i hapšenje Madura

Tramp je u govoru takođe istakao uspjehe svojih politika protiv kriminala i narko-trgovine, uključujući hapšenje venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura i njegovo izručenje u SAD, gdje će mu se suditi po optužbama za krijumčarenje droge. Ova operacija je predstavljena kao velika pobjeda u borbi protiv kriminala.

Tramp fokusiran na jačanje američke vojske

Tramp je tokom obraćanja o stanju nacije naglasio je da je njegova strategija "mir kroz snagu", što znači da jačanje vojne moći treba da osigura bezbjednost i stabilnost za SAD.

Kao dio toga, Tramp je istakao da je izgradio ili podržao vojsku koja je najmoćnija na svijetu i pohvalio republikance za ulaganja u vojne kapacitete. Takođe je istakao da je podsticao članice NATO-a da povećaju svoj budžet za odbranu - ciljajući na veći udeo potrošnje u odnosu na bruto domaći proizvod.