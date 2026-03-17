Danas izbor Vlade Republike Srpske: Zakazana 36. posebna sjednica Narodne skupštine

Autor Haris Krhalić
0

Na dnevnom redu predstojeće sjednice nalazi se izbor predsjednika i članova Vlade Republike Srpske

Narodna skupština Republike Srpske Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za danas, 17. mart, 36. posebnu sjednicu na kojoj će se birati novi saziv Vlade Republike Srpske. Sjednica će početi odmah po okončanju 35. posebne sjednice koja je ranije u toku.

Na dnevnom redu predstojeće sjednice nalazi se izbor predsjednika i članova Vlade Republike Srpske. Prema proceduri, poslanicima će prvo biti predstavljen ekspoze mandatara, odnosno program kandidata za predsjednika Vlade, koji uključuje i prijedlog imena novih ministara.

Nakon rasprave i glasanja o izboru premijera i ministara, predviđeno je i polaganje svečane zakletve predsjednika i članova Vlade, čime će novi saziv zvanično stupiti na dužnost.

Podsjetimo, Savo Minić je juče podnio ostavku na mjesto premijera RS, što je NSRS usvojila. Predsjednik RS Siniša Karan je danas rekao da će Minića ponovo predložiti za mandatara čim će on po treći put u posljednjih šest mjeseci postati premijer RS.

