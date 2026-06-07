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Teroristički napad u Izraelu: Pucnjava na tri različite lokacije, ima mrtvih i ranjenih

Teroristički napad u Izraelu: Pucnjava na tri različite lokacije, ima mrtvih i ranjenih

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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U pucnjavi u Kohav Jairu ubijena je jedna osoba, a četiri su povrijeđene. Policija sumnja na teroristički napad i traga za napadačima.

u oblasti Kohav Jair u centralnom Izraelu Izvor: Ilia YEFIMOVICH / AFP / Profimed

Jedna osoba je ubijena, a najmanje četiri su povređene u pucnjavi u oblasti Kohav Jair u centralnom Izraelu, za koju se sumnja da predstavlja teroristički napad, saopštili su ljekari i policija.

Izraelska policija je prvo potvrdila da je jedan od osumnjičenih uhapšen, te da i dalje traje potraga za drugim napadačem. Naknadno je saopšteno da su oba napadača ubijena.

Kako su vlasti saopštile, jednog teroristu ubila je policija u blizini Cur Jicaka, dok je drugi bio ranjen nakon čega je pobjegao. Nakon potrage, drugi terorista je ubijen u blizini Tajibea, saopštila je IDF.

Vojska je saopštila da su "teroristi koristili vozilo sa izraelskim registarskim tablicama koje se ilegalno nalazilo na putu".

Prema navodima službe hitne pomoći Magen David Adom, jedna žrtva je proglašena mrtvom na licu mjesta, dok je među povređenima jedna osoba u teškom stanju.

Pucnjava se, prema prvim informacijama, dogodila na tri različite lokacije u oblasti, u blizini bezbjednosne barijere na Zapadnoj obali, što je dodatno pojačalo sumnju da je riječ o koordinisanom napadu.

Istraga je u toku.

(Telegraf/MONDO)

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Izrael terorizam

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