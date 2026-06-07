Teroristički napad u Izraelu: Pucnjava na tri različite lokacije, ima mrtvih i ranjenih

U pucnjavi u Kohav Jairu ubijena je jedna osoba, a četiri su povrijeđene. Policija sumnja na teroristički napad i traga za napadačima.

Izvor: Ilia YEFIMOVICH / AFP / Profimed

Jedna osoba je ubijena, a najmanje četiri su povređene u pucnjavi u oblasti Kohav Jair u centralnom Izraelu, za koju se sumnja da predstavlja teroristički napad, saopštili su ljekari i policija.

Izraelska policija je prvo potvrdila da je jedan od osumnjičenih uhapšen, te da i dalje traje potraga za drugim napadačem. Naknadno je saopšteno da su oba napadača ubijena.

Kako su vlasti saopštile, jednog teroristu ubila je policija u blizini Cur Jicaka, dok je drugi bio ranjen nakon čega je pobjegao. Nakon potrage, drugi terorista je ubijen u blizini Tajibea, saopštila je IDF.

One person killed, at least 5 injured in central Israel terror attack



The shooting took place at three locations in the Kochav Ya’ir area, close to the West Bank security barrier.



One attacker was killed, another is believed to have fled.



A lockdown is in place and the IDF… — Mario Nawfal (@MarioNawfal)June 7, 2026

Vojska je saopštila da su "teroristi koristili vozilo sa izraelskim registarskim tablicama koje se ilegalno nalazilo na putu".

Prema navodima službe hitne pomoći Magen David Adom, jedna žrtva je proglašena mrtvom na licu mjesta, dok je među povređenima jedna osoba u teškom stanju.

Pucnjava se, prema prvim informacijama, dogodila na tri različite lokacije u oblasti, u blizini bezbjednosne barijere na Zapadnoj obali, što je dodatno pojačalo sumnju da je riječ o koordinisanom napadu.

Istraga je u toku.

(Telegraf/MONDO)